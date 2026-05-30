Además de la implementación de nuevas reglas en CalFresh desde el 1 de junio de 2026, un cambio importante se avecina en Medi‑Cal solo 30 días después: a partir del 1 de julio, ciertos inmigrantes dejarán de recibir algunos servicios, sobre todo en la parte dental. ¿Qué cambia exactamente y qué hacer para no perder la cobertura de salud en California? Te lo contamos en los siguientes párrafos. Cabe mencionar que en medio de ajustes presupuestarios y nuevas políticas estatales, estos cambios se suman a un panorama ya complicado para muchas familias migrantes que dependen de los programas públicos para acceder a atención médica. Por lo tanto, para quienes tienen este programa de seguro médico, entender qué se modifica y cómo les podría impactar no es solo una cuestión informativa, sino una necesidad para planificar sus próximos pasos y evitar sorpresas al momento de ir a atenderse.

Entre nuevas reglas, recortes y fechas límite, navegar Medi‑Cal se vuelve cada vez más complicado para las familias migrantes (Foto: Freepik)

¿QUÉ CAMBIA EN MEDI-CAL DESDE EL 1 DE JULIO?

Desde el 1 de julio de 2026, Medi‑Cal dejará de cubrir los servicios dentales de rutina (exámenes, limpiezas, empastes simples, etc.) para una gran cantidad de adultos inmigrantes; es decir, estos pasarán a tener una cobertura completa sin atención dental, que de todos modos incluye atención médica, hospitalaria, de salud mental, farmacia y otros servicios. Para ser más exactos, en el caso odontológico solo se cubrirán las emergencias dentales, como dolor intenso, infecciones o extracciones de urgencia.

“Entonces, es importante que, si no ha ido al dentista, que por favor hagan su cita, que traten de conseguir todos los procedimientos y tratamientos que necesiten antes del 30 de junio, porque ya a partir del primero de julio, cualquier tratamiento que reciban no se va a cubrir por el medical”, dijo Gabriela González, vocera del Departamento de Servicios Públicos Sociales del Condado de Los Ángeles, Conexión con Telemundo 52.

Por su parte, el doctor Ilan Shapiro, de AltaMed, recomendó tomar medidas preventivas, en especial las personas con diabetes, presión alta, colesterol elevado o asma. “En este momento las personas que tengan cobertura que se aseguren de ir con su médico y que atiendan en este momento los problemas crónicos y que pidan justamente sus medicamentos a 90 días”, indicó al mismo medio.

¿Quiénes son los más afectados?

Adultos de 19 años o más que no tienen un estatus migratorio “satisfactorio” según Medi‑Cal (estatus indocumentado).

Personas con residencia permanente (green card) que aún no han cumplido el periodo de espera de 5 años y no están exentas.

Personas con DACA o algunos estatus PRUCOL (por ejemplo: TPS, ciertos refugiados o personas bajo protección que no cumplen otros criterios).

Adultos inmigrantes de entre 19 y 59 años que tienen Medi‑Cal de cobertura completa. Ellos, además de perder lo dental de rutina, en muchos casos deberán pagar una prima mensual de 30 dólares para conservar la cobertura médica completa sin dental.

¿A quiénes no les afectará el recorte dental del 1 de julio?

Niños y jóvenes menores de 19 años con Medi‑Cal.

Embarazadas y hasta un año después del parto, que mantienen la cobertura completa, incluyendo dental.

Adultos con estatus migratorio “satisfactorio” ya consolidado (por ejemplo: residentes permanentes que ya cumplieron los 5 años o ciudadanos), quienes conservan el paquete dental usual de Medi‑Cal.

Aunque los cambios pueden generar preocupación, no todas las personas perderán los mismos beneficios (Foto: Freepik)

¿QUÉ HACER PARA SEGUIR CON LA COBERTURA?

Para seguir recibiendo Medi‑Cal (aunque sea sin dental de rutina en el caso de algunos inmigrantes) hay varios puntos clave.

Desde ahora y hacia 2027:

Renovar a tiempo: todas las personas que ya estaban inscritas antes del 1 de enero de 2026 pueden seguir con Medi‑Cal de cobertura completa mientras sigan siendo elegibles y hagan su renovación cuando el condado se los pida.

todas las personas que ya estaban inscritas antes del 1 de enero de 2026 pueden seguir con Medi‑Cal de cobertura completa mientras sigan siendo elegibles y hagan su renovación cuando el condado se los pida. No dejar que la cobertura caduque por más de tres meses: si se pierde por más tiempo, puede ser difícil recuperar la cobertura completa, sobre todo para adultos inmigrantes.

si se pierde por más tiempo, puede ser difícil recuperar la cobertura completa, sobre todo para adultos inmigrantes. Pagar la prima, si aplica: ciertos adultos inmigrantes de 19 a 59 años con Medi‑Cal de cobertura completa sin dental deberán pagar 30 dólares al mes; si no pagan, tienen 90 días para ponerse al día o pasan a Medi‑Cal de solo emergencia.

PIDEN A LOS INMIGRANTES NO ENTRAR EN PÁNICO

No todas las personas se verán afectadas de la misma manera: la edad, el tipo de cobertura actual, el estatus migratorio y hasta el historial dentro del programa pueden marcar la diferencia entre conservar beneficios completos o verlos reducidos. Por eso, es fundamental prestar atención a las cartas del condado, revisar con calma los avisos que lleguen por correo y, de ser posible, buscar ayuda en clínicas comunitarias u organizaciones que ofrecen orientación gratuita.

Ante la posibilidad de que muchos resulten afectados, Shapiro pidió no entrar en pánico ante los cambios. “Van a seguir existiendo clínicas comunitarias que van a estar abiertas para cualquier persona de donde vengan. Uno puede directamente llegar a Google, por ejemplo, y ponerles clínicas comunitarias”.

LOS OTROS CAMBIOS QUE EMPEZARÁN A APLICARSE E INCLUIRÁN EN LA ELEGIBILIDAD

A partir del 1 de enero de 2027 llegarán los requisitos laborales/comunitarios para muchos adultos de 19 a 64 años con Medi‑Cal de expansión ACA (deberán trabajar, estudiar o hacer voluntariado al menos 80 horas al mes, o ganar al menos 580 dólares mensuales; salvo grupos exentos como mayores de 65, personas con discapacidad, embarazadas, padres de menores de 14, etc.).

También desde 2027, algunos adultos sin hijos dependientes menores de 19 años tendrán que renovar dos veces al año, no solo una.

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