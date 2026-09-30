Si vives en Estados Unidos y tienes un caso de asilo pendiente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), probablemente sigues de cerca cada actualización de tu trámite. Pero ¿qué ocurre cuando el estatus cambia y solo aparece el mensaje: “el próximo paso es una adjudicación”? En esta nota te explicamos qué significa y qué debes hacer. Cabe precisar que desde julio, USCIS puede evaluar determinados casos con base en el expediente, sin realizar una entrevista previa, bajo nuevas reglas que modifican el proceso para algunas solicitudes.

Desde el 28 de julio de 2026, USCIS puede remitir determinadas solicitudes de asilo afirmativo a la corte de inmigración sin realizar una entrevista previa (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ SIGNIFICA EL MENSAJE: “EL PRÓXIMO PASO ES UNA ADJUDICACIÓN”?

El aviso: “El próximo paso es una adjudicación” significa que USCIS considera que el caso de asilo está listo para pasar a una decisión o resolución administrativa. No significa que el asilo ya fue aprobado ni anticipa necesariamente un resultado favorable; indica que la agencia está en la etapa de revisar y emitir la determinación correspondiente.

En un caso de asilo afirmativo presentado ante USCIS, la adjudicación puede terminar en distintos resultados:

Concesión de asilo: si USCIS determina que la persona reúne los requisitos.

si USCIS determina que la persona reúne los requisitos. Denegación: en algunas circunstancias, una solicitud puede ser rechazada bajo ciertas condiciones específicas, incluso si en teoría el solicitante cumplía con los requisitos iniciales. También tiene ese resultado cuando ocurre una causal que permite ese resultado.

en algunas circunstancias, una solicitud puede ser rechazada bajo ciertas condiciones específicas, incluso si en teoría el solicitante cumplía con los requisitos iniciales. También tiene ese resultado cuando ocurre una causal que permite ese resultado. Remisión a la corte de inmigración: si USCIS no aprueba el caso y el solicitante no tiene un estatus migratorio legal. En ese escenario, USCIS suele emitir o utilizar una Notificación de Comparecencia (Form I-862 o NTA) y el juez de inmigración revisa el pedido de asilo de nuevo, de forma independiente. Una remisión a corte no equivale por sí sola a una denegación, publica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

¿QUÉ DEBERÍAN HACER LOS SOLICITANTES?

1. Revisar el buzón físico y el portal de USCIS con frecuencia. La actualización de estatus no sustituye la notificación oficial. La decisión, una posible solicitud adicional o una citación llegará por correo y, según el caso, puede aparecer en la cuenta en línea. USCIS permite verificar un asilo pendiente mediante Case Status Online con el número de recibo.

2. Confirmar que USCIS tenga la dirección actual. Si se mudaron, deben reportar el cambio de domicilio al Servicio de Ciudadanía e Inmigración lo antes posible. Recuerda: perder una carta de decisión, una cita o un aviso judicial puede causar consecuencias graves para el caso.

3. Revisar la cuenta y el expediente. Verificar que el número de recibo, la dirección, el nombre, los datos de contacto y los documentos presentados sean correctos. Si USCIS solicita evidencia adicional, respuesta a una RFE o una nueva entrevista, hay que cumplir exactamente con el plazo indicado.

4. No salir de Estados Unidos sin autorización de viaje. USCIS advierte que una persona con un Form I-589 pendiente que salga del país sin obtener antes advance parole puede ser considerada como alguien que abandonó su solicitud.

5. Consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado. Es especialmente importante si recibió antes un NTA (Aviso de comparecencia), tiene corte pendiente, cambió de dirección, fue arrestado, tiene antecedentes, presentó una solicitud de permiso de trabajo o teme que su entrevista/documentación requiera aclaraciones.

La decisión de USCIS puede derivar en una concesión de asilo, una denegación en los casos que corresponda o una remisión a un juez de inmigración (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

SOBRE EL PERMISO DE TRABAJO

El mensaje de adjudicación no cambia automáticamente la elegibilidad para un permiso de trabajo basado en asilo pendiente.

Por regla general, un solicitante no puede presentar el Form I-765 hasta que hayan transcurrido al menos 150 días desde la presentación del asilo, y USCIS no puede aprobarlo hasta que se acumulen 180 días en el “reloj” de asilo, sujeto a las reglas sobre demoras atribuibles al solicitante, precisa USCIS.

EN RESUMEN:

La frase “el próximo paso es una adjudicación” describe una etapa procesal, no una decisión.

La recomendación práctica es esperar la comunicación oficial, mantener actualizados los datos de contacto, revisar el caso periódicamente y obtener asesoría legal individualizada antes de tomar decisiones que puedan afectar la solicitud.