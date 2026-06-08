Mudarse dentro de los Estados Unidos es un paso emocionante, pero para aquellos que esperan una resolución migratoria, una mudanza mal gestionada puede convertirse en una verdadera pesadilla. En este caso, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) exige un estricto reporte que, de no cumplirla, podría rechazar la solicitud. Para conocer más detalles al respecto, es necesario que sigas leyendos los párrafos de esta nota.

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Cambiarse de ciudad parece algo sencillo que, a primera impresión, no tendría repercusión alguna, pero la cuestión cambia si mantienes un proceso migratorio. Cabe resaltar que, actualmente, Estados Unidos suele ser más riguroso en cualquier tipo trámite vinculado a la inmigración.

Bajo esta premisa, Abraham B. Cárdenas , abogado especializado en temas migratorios, puntualiza que todo solicitante debe notificar ante una oficina de USCIS o la corte de inmigración sobre su cambio de dirección.

“Si tú mira toda la papelería que típicamente te dan en todas las aplicaciones, todos los avisos que ellos dan, te están diciendo ‘Tienes que mantener a las oficinas de migración al tanto de dónde tú vives’”, explicó.

El especialista recomienda que todo solicitante debe notificar ante USCIS o corte de inmigración sobre el cambio de dirección que realiza. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La importancia de avisar sobre el cambio de domicilio, según el letrado, es que las agencias migratorias suelen enviar notificaciones o citaciones respecto al proceso que estás llevando ; por lo tanto, debes estar al tanto sobre ello.

En caso no brindes respuesta ante USCIS o no asistes a la corte de inmigración derivará a una orden de expulsión del país en tu contra y se dará por descartada el trámite que estás realizando.

“(USCIS o una corte de inmigración) siempre tienen que estar al tanto de tu dirección actualizada. No seas esa persona que recibe una negación o una orden de deportación por simplemente no haber actualizado su dirección”, sentenció.

USCIS y la corte de inmigración suelen enviar notificaciones a los solicitantes según la dirección que brindaron. (Crédito: Jason Redmond / AFP) / JASON REDMOND

Cómo notificar un cambio de dirección ante USCIS

De acuerdo a USCIS , todo extranjero que está llevando un proceso migratorio deberá informar sobre su actualización de domicilio a la agencia migratoria dentro de los 10 días de haberse ejecutado la mudanza. Para realizar el proceso, es necesario ingresar en el portal My Account .

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