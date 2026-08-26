Desde el 1 de julio de 2026, Texas exige una licencia estatal para cada vehículo de venta móvil de alimentos, incluidos los food trucks, y establece nuevos requisitos para obtenerla. La medida busca unificar las reglas para este tipo de negocios en todo el estado y facilitar que los operadores puedan trabajar en distintas ciudades bajo un mismo esquema de autorización. Sin embargo, este documento para operar el negocio es distinto de la licencia de conducir comercial, conocida como CDL. Mientras la primera se relaciona con los permisos sanitarios y las condiciones necesarias para vender alimentos desde una unidad móvil, la segunda depende de las características del vehículo y de la actividad que realice quien lo conduce. A continuación, te explicamos cuándo puede exigirse este documento adicional y qué aspectos deben revisar los propietarios antes de poner su food truck en circulación.

El estado unificó el esquema de licencias para vendedores móviles de alimentos, pero persisten obligaciones de seguridad, conducción e inspección (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNDO SE EXIGIRÁ CDL AL CONDUCTOR DE UNA FOOD TRUCK?

Un conductor de food truck puede necesitar una licencia de conducir comercial (CDL) cuando la unidad cumple ciertos criterios de peso, transporte de pasajeros o manejo de materiales peligrosos. Cabe precisar que la licencia sanitaria estatal para vender alimentos no sustituye este requisito de conducción, publica el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas.

Por lo tanto, se exigirá una CDL en los siguientes casos:

CDL Clase B: si el food truck es un vehículo individual con un peso bruto vehicular autorizado (GVWR) de 26,001 libras o más. También aplica si esa unidad remolca otra con GVWR de hasta 10,000 libras.

si el food truck es un vehículo individual con un peso bruto vehicular autorizado (GVWR) de 26,001 libras o más. También aplica si esa unidad remolca otra con GVWR de hasta 10,000 libras. CDL Clase A: si el vehículo y el remolque tienen un peso bruto combinado autorizado (GCWR) de 26,001 libras o más y el remolque supera las 10,000 libras de GVWR.

si el vehículo y el remolque tienen un peso bruto combinado autorizado (GCWR) de 26,001 libras o más y el remolque supera las 10,000 libras de GVWR. CDL Clase C: si transporta materiales peligrosos que exigen letreros reglamentarios (placards) o si está diseñado para llevar de 16 a 23 pasajeros, incluido el conductor. En un food truck, la situación más relevante suele ser el transporte de materiales peligrosos, no los pasajeros.

La categoría depende de los alimentos que vendas y del nivel de preparación que realices dentro de la unidad. Esta clasificación influye en las inspecciones sanitarias posteriores a la obtención de la licencia (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ DEBEN REVISAR LOS CONDUCTORES DE FOOD TRUCK?

La etiqueta del fabricante. debe comprobarse el GVWR del camión y, si usa remolque, el GVWR de este y el GCWR del conjunto. No se evalúa únicamente el peso que tenga el vehículo ese día.

debe comprobarse el GVWR del camión y, si usa remolque, el GVWR de este y el GCWR del conjunto. No se evalúa únicamente el peso que tenga el vehículo ese día. La carga que transportará. verificar si los combustibles, tanques de gas u otros materiales obligan a exhibir placards. En caso los requieran, el conductor puede necesitar una CDL Clase C y una habilitación para materiales peligrosos.

verificar si los combustibles, tanques de gas u otros materiales obligan a exhibir placards. En caso los requieran, el conductor puede necesitar una CDL Clase C y una habilitación para materiales peligrosos. La configuración real del negocio: tener cuidado si van a agregar una cocina pesada, equipos de refrigeración, un remolque o tanques, ya que pueden llevar a que la unidad supere los límites que activan el requisito de CDL.

tener cuidado si van a agregar una cocina pesada, equipos de refrigeración, un remolque o tanques, ya que pueden llevar a que la unidad supere los límites que activan el requisito de CDL. Los permisos complementarios. además de la licencia estatal para operar como vendedor móvil de alimentos, deben comprobarse las reglas de inspección, seguridad contra incendios, estacionamiento y zonificación aplicables en el lugar donde venderán

TIPOS DE FOOD TRUCKS EN TEXAS

El nuevo sistema de licencias de Texas clasifica a los vendedores móviles de alimentos en tres categorías, de acuerdo con los productos que comercializan y el nivel de preparación o manipulación que realizan. Esta clasificación determina el tipo y la frecuencia de las inspecciones sanitarias.

Categoría Actividad permitida Nivel de riesgo Inspecciones Tipo I Vende alimentos preenvasados y productos de bajo riesgo. No ofrece bebidas que requieran control de tiempo o temperatura para garantizar su seguridad. Bajo Revisiones posteriores aleatorias, según el nivel de riesgo y antecedentes de inspección Tipo II Ofrece alimentos que requieren preparación y manipulación limitadas antes de venderse. Moderado Inspecciones aleatorias y continuas, con frecuencia vinculada a los resultados previos Tipo III Prepara, cocina, conserva y sirve alimentos directamente desde el

food truck

. Mayor Puede estar sujeto a controles más frecuentes, según su clasificación y los hallazgos de inspecciones anteriores

Después de obtener la licencia, los food trucks podrán ser inspeccionados de manera aleatoria y periódica. La frecuencia de estas revisiones dependerá de su categoría y de si se detectaron incumplimientos o problemas sanitarios en evaluaciones anteriores.