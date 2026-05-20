Bajo la administración de Donald Trump, los procesos vienen afrontando diversas revisiones exhaustivas y protocolos reforzados para acabar con el fraude migratorio, algo que impacta directamente en trámites de residencia permanente, naturalización, permisos de trabajo, peticiones familiares y otros procedimientos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). En los últimos días causó gran impacto el saber que desde el 10 de julio se podrán desestimar solicitudes en caso de detectar firmas no válidas, permitiendo la anulación del proceso aunque éste ya hubiera recibido una aprobación inicial. Eso no es todo, ya que muchos extranjeros en EE.UU. deben tener cuidado ya que un simple error en su nombre, como una letra mal escrita o la omisión de un segundo apellido, puede causar retrasos, rechazos de solicitudes o incluso sospechas de delito en la agencia federal que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). Aquí te explico lo que debes evitar y cómo proteger tu proceso.

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Los errores en nombres que observa USCIS

Vivir legalmente en los Estados Unidos es el sueño de millones de personas en todo el mundo, pero esto puede convertirse en una pesadilla cuando se cometen errores migratorios como usar en un formulario nombre completo con los dos apellidos y llenar otro solo colocando uno o invertir el orden de estos. Aunque parezca algo pequeño, podría costar la oportunidad de establecerse con documentación en el país.

“Es importante usar tu nombre exactamente igual en todo lo que haces con inmigración. Un cambio pequeñito en el nombre que usaste en una planilla cambia todo en el proceso de inmigración. He tenido casos donde el nombre aparece de una manera en el certificado de nacimiento, de otra manera en el pasaporte y tres diferentes maneras en las aplicaciones de inmigración, ¿esto qué causa? Pues demoras, gasto de tiempo y dinero. Las oficinas de USCIS y la Corte de Inmigración siempre comparan tu nombre en todos tus registros, en toda la documentación que has hecho con inmigración. La consistencia en el nombre que usas debe de ser igual que tus documentos formales de tu país. La consistencia también protege tu credibilidad. Antes de enviar cualquier formulario, revísalo línea por línea, asegurándote de que tu nombre está escrito exactamente igual en todos los formularios, en todas las páginas”, explicó Abraham Cardenas, abogado de inmigración.

Y es que el sistema de inmigración se basa principalmente en expedientes escritos. El especialista detalla en su sitio web que “cada formulario, cada documento y cada evidencia presentada queda registrada y acompaña a la persona durante toda su trayectoria migratoria, incluso por décadas. No importa si una solicitud se hizo hace veinte o treinta años; esa información puede ser revisada y comparada con aplicaciones actuales, incluyendo procesos tan avanzados como la naturalización”.

Es por eso que “uno de los errores más frecuentes tiene que ver con el nombre. Variaciones entre el certificado de nacimiento, el pasaporte y documentos migratorios pueden provocar negaciones y retrasos significativos. Lo mismo ocurre con fechas de nacimiento inconsistentes, direcciones distintas entre aplicaciones, historiales de empleo incompletos o mal fechados, y periodos no explicados de desempleo. Todos estos detalles deben coincidir perfectamente en cada solicitud”.

Un error en el nombre sí puede generar inconvenientes en otros trámites migratorios, especialmente cuando la información no coincide con tus documentos oficiales. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué problemas genera un nombre mal escrito?

Esto no significa automáticamente que tu caso será negado; sin embargo, un error en el nombre sí puede generar inconvenientes en otros trámites migratorios, especialmente cuando la información no coincide con tus documentos oficiales.

Por ejemplo, podría causar retrasos o problemas al solicitar el permiso de trabajo o el número de Seguro Social, ya que las agencias verifican que la información coincida correctamente.

Eso no es todo, pues si tu nombre varía entre tu pasaporte, certificado de nacimiento y los formularios del USCIS, los oficiales pueden dudar de tu identidad, lo que lleva a solicitudes de evidencia adicional (RFE).

Además, nombres mal escritos o la mezcla de apellidos paterno y materno pueden coincidir erróneamente con los registros de personas con antecedentes penales, generando graves demoras en tu verificación de antecedentes (background check).

Por eso, es importante corregir cualquier error lo antes posible para evitar complicaciones en el proceso.

Un simple error, como una letra mal escrita o la omisión de un segundo apellido, puede causar problemas con el USCIS. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cómo corregir estos errores?

Errores en solicitudes en proceso: Si cometiste el error al llenar un formulario, visita la herramienta de E-request del USCIS para solicitar una corrección por error tipográfico.

Errores en tu Formulario I-94: Si el error fue cometido por un agente en el puerto de entrada, comunícate directamente con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Errores en tu Green Card (iniciados por el gobierno): Si el USCIS imprimió mal tu nombre, debes presentar el Formulario I-90 de forma física u online, enviando el documento original con el error.

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