Si ya tienes fecha para tu entrevista de ciudadanía, es clave llegar preparado y con los papeles correctos en mano. Antes de entrar a la oficina, el oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) puede pedirte varios documentos para confirmar tu identidad, tu historial migratorio y que todo lo que pusiste en tu solicitud es cierto. En esta nota te contamos qué documentos no pueden faltar el día de tu cita para que evites retrasos o problemas en tu proceso de naturalización, así que presta mucha atención.

La lista de documentos para la entrevista de ciudadanía puede parecer larga, pero ir preparado te ayuda a que el proceso sea mucho más sencillo (Foto: John Moore / Getty Images via AFP) / JOHN MOORE

¿QUÉ DOCUMENTOS LLEVAR A TU ENTREVISTA DE CIUDADANÍA CON UN OFICIAL DEL USCIS?

Para la entrevista de ciudadanía, USCIS espera que lleves, como mínimo, los documentos básicos de identidad y los que respalden lo que pusiste en tu formulario N‑400. En muchos casos piden originales, no solo copias. Entre los más habituales están:

Carta de cita de USCIS para la entrevista.

Tarjeta de residente permanente (green card).

Pasaporte vigente (y pasaportes anteriores si los tienes) y documento de identidad con foto (licencia de conducir, ID estatal).

Copia completa del Formulario N‑400 que enviaste y cualquier carta o notificación reciente de USCIS.

Pruebas de cambio de nombre, si aplica (acta de matrimonio, sentencia de divorcio, orden judicial).

Si aplicas por matrimonio con ciudadano estadounidense: certificado de matrimonio, prueba de ciudadanía del cónyuge (pasaporte, certificado de nacimiento o naturalización) y pruebas de matrimonio real (cuentas conjuntas, contrato de renta, impuestos conjuntos, etc.).

Declaraciones de impuestos federales y estatales de los últimos 3–5 años (y acuerdos de pago, si tienes planes con el IRS).

Pruebas de manutención de hijos o cónyuge, si una corte te ordenó pagarla (orden judicial y recibos o comprobantes de pago).

Registros de cualquier arresto, citación o problema legal (aunque el caso se haya cerrado o borrado).

Pruebas de viajes largos fuera de EE. UU. (boletos, sellos de pasaporte, contratos de renta, recibos de servicios) si estuviste fuera 6 meses o más.

Si pediste excepción médica al examen de inglés/cívica: el formulario médico correspondiente lleno por el doctor.

OJO: la lista exacta puede variar según tu caso (por ejemplo, servicio militar, antecedentes penales, matrimonio reciente, deudas de impuestos), así que lo mejor es revisar la carta de cita que indica documentos específicos y, si puedes, consulta con un abogado o preparador antes de la entrevista.

Carta de cita, green card, pasaporte, impuestos, pruebas de matrimonio y más documentos debes tener listos (Foto: John Moore / Getty Images via AFP) / JOHN MOORE

¿QUÉ PASA SI OLVIDO UN DOCUMENTO EN LA ENTREVISTA DE CIUDADANÍA?

Ya sea por descuido o porque no lo encuentras, si olvidas un documento en la entrevista de ciudadanía, normalmente no te niegan el caso en ese momento, pero sí puede retrasarse la decisión.

En estos casos, lo más habitual es que ocurra lo siguiente:

El oficial continúe la entrevista (inglés, civismo, preguntas del N‑400) y al final te diga qué documento falta.

Luego emitan una carta formal pidiéndote esa evidencia adicional y te den un plazo para enviarla por correo o subirla en línea.

Tu caso quede “en espera” hasta que USCIS reciba y revise lo que faltaba.

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