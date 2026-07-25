Texas está ofreciendo una oportunidad muy valiosa para la comunidad hispana: clases totalmente gratuitas en español para obtener la tarjeta OSHA de construcción, un certificado muy importante para trabajar con más seguridad en obras y proyectos. Estas capacitaciones están pensadas para ayudar a trabajadores y personas interesadas en la construcción a conocer mejor las reglas básicas de seguridad y proteger su salud en el trabajo. En esta nota te contamos quién puede aprovechar estos cursos, cómo ser parte de ellas y cuándo serán las jornadas.

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Tarjeta OSHA de construcción sin pagar un dólar: Texas lanza cursos gratuitos en español para trabajadores hispanos (Foto: Magnific)

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES GRATUITAS EN ESPAÑOL?

Para acceder a las clases gratuitas en español de 10 horas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para la construcción en Texas, los interesados deben cumplir algunos requisitos básicos y tomar en cuenta que las capacitaciones se harán en fechas específicas en cuatro ciudades del estado.

Requisitos para calificar

Vivir en Texas o trabajar actualmente en el estado; no aceptan personas que no tengan residencia o empleo en Texas.

Entender y poder comunicarse en español, ya que la capacitación y el examen se imparten en ese idioma.

Asistir a todas las jornadas del curso: si es un curso de dos días, debes estar presente los dos días completos para poder recibir la tarjeta OSHA.

Registrarte de forma anticipada en el calendario oficial del Departamento de Seguros de Texas (División de Compensación para Trabajadores); no aceptan personas que lleguen sin inscripción previa.

Presentar una identificación con fotografía el día de la capacitación (puede ser licencia de conducir, ID estatal, pasaporte, etc.).

FECHAS Y SEDES DE LAS CLASES GRATUITAS EN ESPAÑOL (OSHA CONSTRUCCIÓN)

Según el calendario difundido, las clases gratuitas en español para obtener la tarjeta OSHA de construcción se dictarán de manera presencial, de 8:00 a 16:30 horas, en las siguientes ciudades y fechas:

Ciudad de Texas Fechas Lugar Austin 11 y 12 de agosto Edificio BJB El Paso 10 y 11 de septiembre Oficina local del Departamento de Seguros de Texas San Antonio 10 y 11 de septiembre Oficina local Houston 22 y 23 de octubre Edificio Elías Ramírez

IMPORTANTE: en todos los casos, la inscripción es gratuita, los cupos son limitados y la recomendación oficial es registrarse cuanto antes usando el calendario de seguridad laboral del Departamento de Seguros de Texas o escribiendo/calling a SafetyTraining@tdi.texas.gov y al 512‑804‑4610 para más información.

¿CÓMO REGISTRARSE ONLINE EN EL PORTAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGUROS?

Para registrarte en línea en el portal del Departamento de Seguros de Texas para las clases de seguridad/OSHA, el proceso es parecido al de cualquier inscripción estatal y se hace directamente desde la página de seguridad laboral del TDI (Texas Department of Insurance). Sigue estos pasos:

1. Entra al sitio de seguridad del TDI

Abre la página del Departamento de Seguros de Texas y busca la sección de “Workplace safety” o “Safety training calendar”. Ahí aparece el calendario de eventos y cursos (incluyendo las clases OSHA de construcción en inglés y en español).

2. Localiza el curso OSHA en español que quieres tomar

En el calendario, busca la ciudad y fecha de la clase gratuita en español. Haz clic en el enlace del curso; se abrirá la ficha con detalles y el enlace para registrarte.

3. Llena el formulario de registro

Normalmente te pedirán: nombre y apellido, correo electrónico, teléfono de contacto, ciudad y, en algunos casos, si trabajas actualmente en construcción o seguridad. Luego, confirma que eliges la clase en español y revisa bien la fecha y el lugar antes de enviar el formulario.

4. Confirma tu inscripción

Al enviar el formulario, deberías recibir un correo de confirmación con los datos del curso (dirección, horario y qué llevar). Si no recibes email, es buena idea llamar al número de seguridad laboral del TDI o escribir al correo de capacitación (por ejemplo, SafetyTraining del TDI) para asegurarte de que quedaste inscrito.

5. El día del curso

Llega con tiempo, lleva tu identificación con foto y permanece todo el tiempo en clase; si te vas antes, no te entregan la tarjeta OSHA.

Las capacitaciones se realizarán en Austin, El Paso, San Antonio y Houston (Foto: Magnific)

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO LLEVAR EL DÍA DE LA CAPACITACIÓN OSHA?

Para las clases gratuitas de OSHA construcción organizadas por el Departamento de Seguros de Texas, lo principal es llevar una identificación con foto válida; sin ella no te dejan entrar al curso. El programa usa la misma lista de documentos válidos que la TSA, por lo tanto son:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal compatible con REAL ID.

Licencia de conducir mejorada o tarjeta de identificación mejorada.

Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Tarjeta de residente permanente (green card).

Tarjeta de cruce fronterizo.

Documento de Autorización de Empleo (I‑766).

Tarjetas de viajero confiable (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST).

Identificación del Departamento de Defensa o de una nación tribal reconocida federalmente.

Credencial TWIC, credencial de marino mercante estadounidense, tarjeta de identificación médica para veteranos.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Algunas licencias móviles/digitales aprobadas (Apple Digital ID, Clear ID, Google ID Pass).

Una licencia de conducir temporal no está en la lista de documentos aceptados.

Además de eso, es recomendable llevar:

El correo de confirmación de tu registro (impreso o en el celular), por si hay algún problema con la lista.

Una libreta y un lápiz para tomar notas porque verás bastante contenido técnico de seguridad.

¿QUÉ TEMAS ABORDARÁ EL CURSO OSHA DE 10 HORAS?

Los cursos abarcan las normas y requisitos de OSHA aplicables a la industria de la construcción, así como la concienciación sobre seguridad para ayudar a reconocer y reducir los riesgos laborales.

Los participantes que completen satisfactoriamente los cursos presenciales de dos días recibirán una tarjeta de finalización de la capacitación de 10 horas de OSHA para la construcción (normalmente en un plazo de seis a ocho semanas).

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