Si estás en proceso de obtener una visa para Estados Unidos, extrema las precauciones: algunas personas sin escrúpulos están difundiendo en redes sociales videos virales donde prometen un supuesto “atajo” para regularizar tu situación migratoria de manera sencilla. En las siguientes líneas te contamos de qué tratan este tipo de mensajes y qué señales de alerta debes considerar para no convertirte en víctima de un fraude. Ten en cuenta que quienes los promocionan se aprovechan de la falta de información y de la angustia de quienes desean permanecer legalmente en EE.UU.; por ello, antes de seguir cualquier consejo que encuentres en internet, es imprescindible contrastarlo con fuentes oficiales.

Tramitas la visa? Esto dice la embajada de EE.UU. en México sobre el falso método para arreglar tu estatus (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

EL MÉTODO ENGAÑOSO PARA TRAMITAR LA VISA ESTADOUNIDENSE

La Embajada de EE.UU. en México emitió una alerta el 26 de mayo de 2026: “Videos virales en redes sociales aseguran que entrar al Ejército de Estados Unidos es la forma más fácil y rápida de obtener la ciudadanía. Suena fácil, pero no te cuentan todo”, se lee en una publicación de X.

Ante este método engañoso que inunda redes sociales, la embajada fue clara y directa al señalar que “entrar al ejército no es una vía abierta para cualquier migrante”, pues se necesita de una residencia permanente legal (green card) y cumplir otros requisitos, por lo que recomendó no caer en mentiras y lo mejor es consultar con fuentes oficiales.

El boom de videos que venden al Ejército como puerta de entrada a Estados Unidos llevó a la embajada a aclarar que no se puede usar el alistamiento ni para obtener una visa ni para cruzar el país (Foto: Embajada de Estados Unidos en México / X)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA UNIRSE A LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU.?

Cada rama de las fuerzas armadas establece sus propios estándares para el alistamiento. Por ello, es importante informarse sobre los requisitos específicos de cada una, incluyendo la Prueba de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas (ASVAB).

A continuación, los requerimientos que sí debes cumplir, según el sitio web Usa.gov.

CIUDADANÍA Y RESIDENCIA

Los ciudadanos estadounidenses y algunos no ciudadanos pueden unirse a las Fuerzas Armadas. En el caso de que no seas ciudadano estadounidense, debes:

Poseer una tarjeta de residente permanente de EE.UU. (tarjeta verde)

Hablar, leer y escribir inglés con fluidez.

OJO: no puedes unirte al ejército para entrar a Estados Unidos ni para obtener una visa.

LÍMITES DE EDAD

Cada rama de las Fuerzas Armadas tiene límites de edad para alistarse en el servicio activo; por tanto, el rango es como sigue:

Fuerza Aérea: 17 - 42

17 - 42 Ejército: 17 - 35

17 - 35 Guardia Costera: 17 - 41

17 - 41 Cuerpo de Marines: 17 - 28

17 - 28 Marina: 17 - 41

17 - 41 Fuerza Espacial: 17 - 42

En algunos casos puedes tener una edad mínima para unirte a las fuerzas armadas estadounidenses. Lo mejor es hablar con un reclutador para obtener más información.

REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN

Pruebas ASVAB

Todo aquel que desee alistarse en las Fuerzas Armadas debe realizar la Prueba de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas (ASVAB). Cada rama establece su propia puntuación mínima de ingreso. Tu puntuación determinará qué puestos podrás desempeñar tras tu alistamiento.

Utiliza los recursos en línea de ASVAB para:

Informarte sobre dónde realizar la prueba.

Obtener consejos para realizar la prueba.

Consultar ejemplos de preguntas de las 10 secciones.

Comprender las puntuaciones del ASVAB.

Se recomienda contactar con un reclutador para que te ayude a programar una cita para realizar el examen ASVAB e informarte sobre las puntuaciones que necesitarás.

Requisitos educativos

Para alistarse en el ejército, debes tener un diploma de escuela secundaria o un certificado de equivalencia general (GED). Hay menos plazas disponibles para quienes poseen un GED. Si tienes un GED, tendrás mayores posibilidades de ingresar si cumples con los siguientes requisitos:

Obtuvo créditos universitarios

Obtuvo una puntuación más alta en el ASVAB.

IMPORTANTE: para ingresar como oficial, debes tener un título universitario de cuatro años.

Requisitos físicos y médicos

El examen médico forma parte del proceso de alistamiento. Este examen evaluará si gozas de la salud suficiente para servir en el ejército.

Cada rama exige que los reclutas estén en buena forma física. Deberás superar una prueba de aptitud física como parte del proceso de alistamiento. Habla con un reclutador para conocer los requisitos físicos de la rama a la que deseas unirte.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!