Viajar a Estados Unidos implicará cumplir con un nuevo requisito sanitario que podría cambiar los planes de miles de pasajeros internacionales. Desde el 3 de noviembre, las personas que tengan previsto abordar un avión con destino a territorio estadounidense deberán presentar una declaración jurada en la que confirmen que no han estado en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días anteriores al viaje. Quienes se nieguen a firmar este documento podrían quedarse en tierra, mientras que aquellos que proporcionen información falsa podrían enfrentar consecuencias legales.

La disposición fue emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y entrará en vigor el 3 de noviembre a las 11:59 p. m. (hora del Este) y busca reducir el riesgo de introducción del ébola en Estados Unidos mediante los viajes aéreos.

Revisa los requisitos antes de viajar para evitar contratiempos en el aeropuerto. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué ocurre si te niegas a firmar la declaración jurada para viajar a EE.UU.?

Las consecuencias pueden ser inmediatas: la aerolínea tendrá que impedir el embarque de cualquier persona que no haya completado la declaración exigida por las autoridades sanitarias estadounidenses.

De acuerdo con las instrucciones de los CDC, todos los pasajeros deben firmar un documento físico o digital en el que confirmen que no han estado presentes en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su vuelo hacia EE.UU.

La disposición también contempla que un representante autorizado pueda completar y firmar el documento en nombre de otra persona. Esto puede aplicarse, por ejemplo, a padres o tutores que viajen con menores de edad.

Las aerolíneas serán responsables de recopilar y conservar las declaraciones. Por tanto, los viajeros deberán consultar con su compañía aérea cómo se realizará este procedimiento antes de abordar.

¿Qué pasa si proporcionas información falsa en la declaración?

Las consecuencias pueden ir más allá de perder un vuelo. El Departamento de Justicia de EE.UU. podría iniciar un proceso judicial y solicitar multas contra las personas que, de manera consciente y deliberada, presenten declaraciones falsas.

Esta disposición se encuentra contemplada en el artículo 1001 del Título 18 del Código de EE.UU., que establece sanciones por proporcionar información falsa al Gobierno federal.

Por ello, los viajeros deberán asegurarse de que los datos consignados en el documento sean verdaderos. La declaración no es un simple trámite administrativo, sino una medida de salud pública cuyo cumplimiento será responsabilidad de cada persona.

Viajar a Estados Unidos tendrá un nuevo requisito sanitario desde el 3 de noviembre de 2026. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿A quiénes afecta la nueva declaración obligatoria de los CDC?

El requisito alcanza a todas las personas que tengan previsto abordar un vuelo desde un país extranjero hacia EE.UU., independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.

Esto significa que también deberán cumplirlo los ciudadanos estadounidenses, los nacionales de EE.UU. y los residentes permanentes legales que tengan una Green Card.

Además, la disposición no se limita a los vuelos comerciales. También comprende aeronaves privadas, vuelos de aviación general y aviones de carga, incluidos los integrantes de las tripulaciones.

La exigencia también se aplica a quienes solamente tengan previsto hacer una conexión en EE.UU. para continuar su viaje hacia otro destino.

¿Qué ocurre si estuviste en República Democrática del Congo durante los últimos 21 días?

En ese caso, no podrás abordar un vuelo con destino a EE.UU. durante ese periodo. Los CDC consideran que una persona estuvo presente en la República Democrática del Congo si ingresó al país o transitó por su territorio por vía aérea, terrestre o marítima.

Incluso una escala en un aeropuerto de la RDC cuenta como presencia en el país, aunque el viajero no haya abandonado el avión o las instalaciones aeroportuarias.

El periodo de espera se calcula por días calendario: el día en que la persona sale de la República Democrática del Congo se considera el día cero. El primer día completo fuera del país corresponde al día uno y podrá abordar un vuelo hacia Estados Unidos a partir del día 22, siempre que cumpla los demás requisitos de viaje.

Los CDC precisaron que el riesgo general para la población estadounidense y los viajeros sigue siendo bajo. Sin embargo, la declaración busca evitar que personas que hayan estado expuestas al virus del ébola durante el periodo de incubación puedan viajar hacia territorio estadounidense.