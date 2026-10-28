Los pasajeros que tengan previsto viajar a Estados Unidos deberán prestar atención a un nuevo requisito sanitario que entrará en vigor en noviembre de 2026. La disposición alcanza a quienes vuelen directamente al país norteamericano y también a los viajeros que tengan previsto realizar una conexión en su territorio, sin importar su nacionalidad. El cambio establece la presentación de una declaración relacionada con los desplazamientos recientes a un país africano y exige cumplir con el procedimiento antes de abordar el avión.

La medida fue anunciada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que fijaron como fecha de entrada en vigor el 3 de noviembre de 2026, a las 11:59 p. m., hora del Este. Por ello, quienes tengan vuelos programados desde ese momento deberán consultar con su aerolínea cómo obtener, completar y entregar el documento para evitar inconvenientes durante el embarque.

¿A quiénes se aplica la nueva declaración sanitaria para viajar a EE.UU.?

La disposición de los CDC se aplica a todos los pasajeros que aborden vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad o del país desde el que viajen. También incluye a quienes tengan previsto hacer una escala en territorio estadounidense para continuar hacia otro destino.

La obligación alcanza a los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes con Green Card y los viajeros extranjeros. El requisito se aplica a los vuelos que salgan de otro país hacia Estados Unidos a partir de las 11:59 p. m. del 3 de noviembre, hora del Este.

Los CDC exigirán una declaración firmada a pasajeros internacionales que vuelen a EE.UU. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué información deberás declarar antes de abordar el avión?

El documento exige que cada pasajero confirme mediante una declaración firmada que no ha estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al vuelo hacia Estados Unidos.

La restricción también considera el tránsito por un aeropuerto de ese país africano, incluso si el viajero no salió del avión o no pasó por los controles migratorios.

La medida busca reducir el riesgo de que el ébola llegue a Estados Unidos mediante los viajes internacionales. Según los CDC, el periodo de 21 días corresponde al tiempo máximo de incubación considerado para esta enfermedad.

¿Cómo puedes completar y presentar la declaración obligatoria?

Los viajeros deberán consultar con su aerolínea cuál será el procedimiento para completar y entregar el documento. Las compañías pueden habilitar el trámite durante el registro en línea, mediante sus aplicaciones o en el aeropuerto.

Estos son los pasos que debes tener en cuenta:

Consulta con tu aerolínea: verifica dónde estará disponible la declaración y en qué momento debes presentarla. Completa y firma el documento: confirma que la información sea verdadera y que no hayas estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al vuelo. Presenta la declaración antes de abordar: la aerolínea podrá recibir una copia física o digital, según el procedimiento establecido.

Cada pasajero debe contar con su propia declaración. En el caso de los menores de 18 años, un padre, tutor u otra persona autorizada puede completar y firmar el documento en su nombre. También se permite que una persona autorizada actúe por un pasajero que no pueda realizar el trámite por sí mismo.

¿Qué ocurre si estuviste en la República Democrática del Congo durante los últimos 21 días?

Si permaneciste en ese país africano durante el periodo establecido, no podrás abordar un vuelo con destino a Estados Unidos mientras se aplique la restricción. Firmar una declaración no elimina esta prohibición.

Los CDC indican que los viajeros deben permanecer fuera de Estados Unidos durante al menos 21 días después de salir de la República Democrática del Congo. Podrán abordar un vuelo a partir del día 22, siempre que cumplan los demás requisitos de viaje aplicables.

Además, proporcionar información falsa de manera deliberada puede acarrear sanciones penales, incluidas multas y penas de prisión, de acuerdo con la legislación estadounidense.

Revisa los requisitos antes de viajar para evitar contratiempos en el aeropuerto. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Dónde descargar el formulario oficial de los CDC?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron la orden que establece este requisito y los documentos relacionados con su implementación. Los viajeros pueden consultar los siguientes enlaces oficiales:

Antes de viajar, revisa las instrucciones de tu aerolínea y verifica que hayas completado el trámite requerido. La nueva disposición entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026 a las 11:59 p. m., hora del Este, por lo que es importante comprobar si tu vuelo está sujeto a esta obligación.