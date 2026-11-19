A pocos días de celebrarse el Día de Acción de Gracias en EE. UU., distintos inmigrantes planifican realizar viajes con el propósito de pasar con sus seres queridos. Es un momento adecuado para disfrutar de este feriado federal; sin embargo, un trámite migratorio pendiente puede traer inconvenientes en los puntos de control. ¿Cuáles serían los riesgo? Para conocerlos, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Para el presente año, la celebración de Thanksgiving se desarrollará este jueves 26 de noviembre. En la semana que corresponde a este fecha, se prevé que alrededor de 81,5 millones de personas realice traslados, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

De este total, una gran parte corresponde a los viajantes extranjeros. Por esa razón, las autoridades migratorios recomiendan que revisen su situación legal antes de emprender un viaje dentro de los Estados Unidos.

Los controles de las autoridades en los aeropuertos de Estados Unidos son cada vez más estrictos. (Crédito: AFP)

¿Qué hacer si quiero viajar durante Thanksgiving 2026, pero tengo un caso migratorio pendiente?

En una entrevista concedida a Telemundo Chicago , Enrique Espinoza, abogado de inmigración, recomendó a cualquier inmigrante bajo situación migratoria pendiente que evite cualquier traslado dentro de EE. UU. durante la semana de Thanksgiving, pues solo está exponiendo ante las autoridades como un “residente ilegal”.

“Significa que puedes estar expuesto a que te detengan como lo hemos presenciado en los últimos meses. (Ya sea en) Tren, carretera, auto o avión, el riesgo es el mismo ”, dijo.

Para el letrado, afirmó que cada transporte aéreo, terrestre o marítimo cuenta con puntos de control que verifican el estatus migratorio de cada residente. No se puede evitar dicho proceso.

Si un agente de ICE o de la Patrulla Fronteriza descubre que estás bajo un trámite migratorio, está en la disposición de detenerte. (Crédito: AP)

En caso decidas arriesgarte y aceptas desplazarte en semana de Acción de Gracias, Espinoza aconseja contar con un abogado de confianza y cargar una identificación válida. Eso sí, de preferencia, aconseja evitar totalmente esta opción.

Por su parte, la especialista Kathia Quirós, habitual colaboradora del medio de comunicación citado, también realizó esta misma recomendación hacia los inmigrantes que mantengan pendiente solicitudes de asilo, DACA o TPS.

“No pidan el Advance Parole. Ya el Advance Parole no es lo que era; ya no es un permiso de viaje para regresar sin problemas”, añadió.