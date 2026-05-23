El fin de semana largo por Memorial Day ya está aquí. Si planeas viajar aprovechando que el lunes 25 de mayo es día festivo federal en Estados Unidos, debes tener en cuenta la advertencia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP): quienes crucen la frontera terrestre hacia el estado de Washington deben estar preparados para posibles retrasos durante este puente y los principales eventos deportivos del verano. A continuación, lo que debes saber sobre el formulario I-94 antes de cruzar.

Muchos ciudadanos estadounidenses planificarán realizar viajes por auto para trasladarse a distintos puntos del país. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

LA ADVERTENCIA DE CBP SOBRE EL FORMULARIO I-94

Si necesitas un formulario I-94 (Registro de Entrada/Salida, Información para Completar Formularios de USCIS) para ingresar a Estados Unidos, puedes obtener uno provisional en línea o mediante la aplicación móvil CBP Link antes de tu llegada.

Cabe mencionar que la aplicación CBP Link está disponible en la App Store de Apple y en Google Play. La función I-94 permite a los viajeros solicitar un formulario I-94 provisional antes de llegar a un cruce fronterizo terrestre.

RECOMENDACIONES PARA MINIMIZAR DEMORAS EN LOS PUERTOS DE ENTRADA

Estar preparado ayudará a minimizar las demoras en los puertos de entrada. Por lo tanto, debes:

Tener los documentos de viaje correspondientes.

Declarar todas las mercancías, bebidas alcohólicas y productos agrícolas.

Declarar el dinero o los instrumentos monetarios que superen los US$10,000.

Si bien es legal en algunos municipios, la marihuana sigue siendo ilegal según la ley federal de Estados Unidos, precisa CBP.

CBP alerta demoras importantes en cruces terrestres durante el puente festivo (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

LO QUE DEBES HACER ANTES DE VIAJAR POR EL MEMORIAL DAY

Descargar la aplicación CBP Link.

Completar tu solicitud provisional I-94.

Presentarte para la inspección en la frontera.

El puerto fronterizo de Blaine utiliza tecnología que permite la emisión de formularios I-94 desde el vehículo del viajero durante la inspección inicial. Esto elimina la necesidad de que el viajero ingrese a pie a las instalaciones de la CBP para la toma de sus datos biométricos.

CBP Link

En CBP Link obtendrás un formulario I-94 provisional antes de llegar a la frontera con el que podrás agilizas considerablemente el proceso de viaje.

En CBP.gov/travel encontrará avisos, tiempos de espera en la frontera, requisitos documentales vigentes, información sobre artículos prohibidos y mucho más.

Recuerda

Los viajeros del Programa de Exención de Visa que deseen ingresar a los Estados Unidos por vía aérea o terrestre deben obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) aprobada antes de solicitar la admisión en un puerto de entrada.

Para obtener más información sobre el programa ESTA y los requisitos de elegibilidad, los viajeros pueden visitar esta.cbp.dhs.gov. Visite CBP.gov.

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