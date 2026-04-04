A pocos meses de que se inicie la Copa del Mundo 2026 , miles de aficionados ya están preparando sus maletas para disfrutar al máximo del certamen más importante de fútbol que tendrá a Estados Unidos como una de las sedes principales. A pesar de esta gran emoción, existe una advertencia que todo turista deberá tener en cuenta al pisar territorio estadounidense: los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) podría revisar los dispositivos móviles . Con lo señalado, es importante que sepas si realmente es factible que ocurra esta medida y qué tener en consideración con la finalidad de que disfrutes este torneo de selecciones.

En un documento publicado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas, se señala que la CBP tiene el respaldo para revisar los celulares de cualquier persona que se ubique en un aeropuerto de este país.

Es más, pueden revisar cualquier dispositivo electrónico de aquellos que ingresan a los EE.UU., ya sea por los terminales aéreos o puertos terrestres. La medida se aplica de manera generalizada en cualquier punto de entrada sin importar el estatus migratorio del viajero.

Entonces, si ya compraste pasajes para presenciar algunos encuentros del Mundial 2026 en este país, es una alta probabilidad de que estés sujeto a este tipo de inspecciones, así cuentes con toda tu documentación en regla.

Los agentes de la CBP no solo revisarían el móvil, también pueden inspeccionar cualquier dispositivo electrónico que lleves contigo. (Crédito: Adam GRAY / AFP) / ADAM GRAY

Qué revisarían los agentes de la CBP en los celulares de los turistas durante la Copa del Mundo 2026

Cuando los agentes federales tienen en sus manos tu dispositivo móvil, tienen la facultad de inspeccionar tus redes sociales, archivos de teléfono, imágenes, mensajes o cualquier asunto que considere necesario revisar.

Eso sí, es posible que la CBP retenga tu celular por más tiempo de lo previsto con la finalidad de que realicen una revisión más exhaustiva. Esto se respalda a un dictamen del ACLU en el 2018, al considerar que la agencia federal “no tiene la obligación de devolverlo en el momento”.

Lo recomendable es que cualquier turista que visite este país por razón del Mundial 2026 acate a esta revisión para evitar cualquier inconveniente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué ocurre si un extranjero se niega a entregar su móvil para la CPB lo revise

Aunque cualquier ciudadano estadounidense, inmigrante o turista puede negarse a dicha solicitud, no significaría que el proceso de revisión culmine en dicha ocasión; al contrario, existen consecuencias que afectarían notoriamente dependiendo de su estatus legal.

Por ejemplo, aquellos con ciudadanía del país o que cuentan con Green Card se les puede retener el celular por varias semanas o, incluso, meses. En el caso de migrantes sin estatus o turistas, el panorama es más crítico, ya que se les rechazaría el ingreso a EE.UU.

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