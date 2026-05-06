Los abogados y representantes acreditados ya no podrán participar de forma remota en entrevistas migratorias. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Los abogados y representantes acreditados ya no podrán participar de forma remota en entrevistas migratorias. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

La fecha está cada vez más cerca y es importante que conozcas al detalle lo que sucederá si es que estás próximo a tener una entrevista como solicitante de asilo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocido como USCIS por sus siglas en inglés, , un programa migratorio que beneficia a ciertos ciudadanos de Centroamérica, Cuba y otros países. Esta medida entrará en vigor este 18 de mayo de 2026 y es vital que sepas lo que tú o tu familiar deben hacer si están esperando una respuesta para permanecer legalmente en territorio estadounidense. Aquí te dejo las claves que se han difundido hasta ahora para que las tomes en cuenta porque el cambio ya está confirmado y no contempla excepciones generales.

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¿Qué cambia para solicitantes de asilo?

Según , todos los representantes legales deberán estar presentes tanto en oficinas locales como en entrevistas de asilo afirmativo y procesos bajo la Ley NACARA 203, quedando eliminadas sus participaciones por videollamadas. Este anuncio ha generado preocupación entre migrantes y abogados.

Desde este 18 de mayo, si el solicitante decide tener abogado, este deberá estar físicamente presente en la entrevista. USCIS no exige representación legal, pero sí reconoce el derecho del aplicante a contar con ella.

Esto cambia las reglas del juego porque quienes dependían de abogados en otras ciudades ya no podrán asistir de forma remota. Si el abogado no está presente el día de la cita, el proceso puede retrasarse o dejar al solicitante en desventaja. y deben pasar por la Entrevista de Méritos de Asilo.

“Muchísimos abogados hicieron el contrato con el cliente con el entendimiento que iba a ser virtual. Entonces quizás muchos van a tener que alterar sus contratos con los clientes para que se cubran los gastos de viaje”, el abogado de inmigración Jonathan Shaw en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que USCIS plantea un cambio así. En 2023, la agencia anunció la suspensión de la representación telefónica de abogados, pero esa medida nunca llegó a implementarse. Ese antecedente es clave para entender el contexto actual.

USCIS anunció nuevos cambios en los procesos migratorios en EE.UU. y los abogados ya no podrán participar de las entrevistas por videollamada, sino estar de forma presencial. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
USCIS anunció nuevos cambios en los procesos migratorios en EE.UU. y los abogados ya no podrán participar de las entrevistas por videollamada, sino estar de forma presencial. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cambios clave desde el 18 de mayo para solicitantes de asilo

  • Se exigirá que los abogados o representantes acreditados estén físicamente presentes en las oficinas de USCIS.
  • Ya no se permitirá el acompañamiento por videollamada o llamada telefónica en entrevistas migratorias y de asilo.
  • La participación remota solo se permitirá en circunstancias excepcionales.

Estas entrevistas son clave porque ahí USCIS evalúa la credibilidad del caso y la evidencia presentada, por lo que el acompañamiento legal puede ser determinante.

Lo recomendable es informarte y hablar con tu abogado antes de acudir a la entrevista. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Lo recomendable es informarte y hablar con tu abogado antes de acudir a la entrevista. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Existen excepciones a esta nueva regla?

Sí, pero son limitadas. USCIS indicó que podrían aplicarse excepciones en casos como:

  • Personas bajo custodia del gobierno
  • Menores no acompañados
  • Personas con discapacidad
  • Situaciones especiales aprobadas

Fuera de estos casos, la presencia física será obligatoria.

Qué deberías hacer si tienes una entrevista migratoria con USCIS

Para la cita, se recomienda llevar pasaporte o documento de viaje, Formulario I-94, copia del I-589 con evidencia, documentos originales (actas de nacimiento o matrimonio), traducciones certificadas y los papeles de familiares incluidos en la solicitud. Además, es vital que converses con tu representante legal. Algunas acciones clave incluyen:

  • Confirmar si tu entrevista requiere presencia física del abogado.
  • Consultar si habrá costos adicionales por traslado.
  • Mantenerte atento a posibles actualizaciones de USCIS.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 15 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).

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