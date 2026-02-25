Solicitantes de asilo deben revisar su cuenta en línea porque USCIS podría notificar sin enviar carta física. | Crédito: Freepik
Solicitantes de asilo deben revisar su cuenta en línea porque USCIS podría notificar sin enviar carta física. | Crédito: Freepik
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si has solicitado asilo en Estados Unidos y estás esperando una notificación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), es importante que actúes ahora mismo. En los últimos meses, la agencia ha comenzado a avanzar con casos pendientes de solicitudes de asilo enviando notificaciones para citas y actualizaciones del caso. Sin embargo, muchas personas no están recibiendo estas cartas físicas por correo postal y podrían perder plazos o citas sin darse cuenta.

MIRA TAMBIÉN:

Según , abogado de inmigración y deportación de Law Offices JRS, esta situación hace que no sea suficiente esperar a que te llegue algo por correo: debes tomar acción proactiva con tu caso.

El problema es claro: la notificación no siempre está llegando por escrito a tu buzón. Y si no ves la carta, podrías perder una cita de biometría, entrevista o cualquier otra notificación importante.

El proceso de asilo puede avanzar rápidamente si USCIS programa una cita y no recibes aviso por correo. | Crédito: Freepik
El proceso de asilo puede avanzar rápidamente si USCIS programa una cita y no recibes aviso por correo. | Crédito: Freepik

¿Qué debes hacer inmediatamente?

1. Entra semanalmente a y revisa tu cuenta en línea

No dependas únicamente del correo físico. Crea o accede a tu cuenta en línea en my.uscis.gov y revisa cada semana si hay actualizaciones en tu caso, documentos o citas programadas.

2. Verifica constantemente el estatus de tu caso

Si tu estatus cambia o te asignan una cita, es probable que aparezca primero en línea. Por eso es clave que no esperes a que la “sorpresa toque tu puerta”.

Mantener actualizado tu caso de asilo es clave ante nuevas notificaciones de USCIS. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini'
Mantener actualizado tu caso de asilo es clave ante nuevas notificaciones de USCIS. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini'

Prepara tu expediente: no improvise

Este no es el momento de dejar las cosas para después. Como lo recalca Santiago, debes organizar tu expediente desde ya:

  • Revisa tu expediente completo: asegúrate de que no falte nada.
  • Actualiza toda tu evidencia: documentos, pruebas recientes, etc.
  • Busca reportes recientes sobre tu país: especialmente si hay nueva información sobre condiciones de seguridad o violaciones de derechos humanos que puedan fortalecer tu caso.

Tu solicitud de asilo se basa principalmente en dos pilares fundamentales:

✔️ Persecución pasada

✔️ Temor fundado de persecución futura

Y en muchos países como Venezuela, Colombia, Cuba y otros, hay nueva evidencia disponible sobre condiciones actuales que podrían respaldar el temor futuro, pero esta evidencia debe estar bien trabajada y presentada correctamente para que cuente a tu favor.

MIRA TAMBIÉN:

No dejes tu futuro al azar

Este es un momento clave en tu caso. Reúnete con tu abogado, revisa cada detalle de tu expediente, actualiza tu evidencia y prepárate estratégicamente para cualquier cita que USCIS pueda programar. La preparación ahora puede evitar problemas más serios después.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC