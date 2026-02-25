Si has solicitado asilo en Estados Unidos y estás esperando una notificación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), es importante que actúes ahora mismo. En los últimos meses, la agencia ha comenzado a avanzar con casos pendientes de solicitudes de asilo enviando notificaciones para citas y actualizaciones del caso. Sin embargo, muchas personas no están recibiendo estas cartas físicas por correo postal y podrían perder plazos o citas sin darse cuenta.

Según José Santiago, abogado de inmigración y deportación de Law Offices JRS, esta situación hace que no sea suficiente esperar a que te llegue algo por correo: debes tomar acción proactiva con tu caso.

El problema es claro: la notificación no siempre está llegando por escrito a tu buzón. Y si no ves la carta, podrías perder una cita de biometría, entrevista o cualquier otra notificación importante.

¿Qué debes hacer inmediatamente?

1. Entra semanalmente a uscis.gov y revisa tu cuenta en línea

No dependas únicamente del correo físico. Crea o accede a tu cuenta en línea en my.uscis.gov y revisa cada semana si hay actualizaciones en tu caso, documentos o citas programadas.

2. Verifica constantemente el estatus de tu caso

Si tu estatus cambia o te asignan una cita, es probable que aparezca primero en línea. Por eso es clave que no esperes a que la “sorpresa toque tu puerta”.

Prepara tu expediente: no improvise

Este no es el momento de dejar las cosas para después. Como lo recalca Santiago, debes organizar tu expediente desde ya:

Revisa tu expediente completo: asegúrate de que no falte nada.

asegúrate de que no falte nada. Actualiza toda tu evidencia: documentos, pruebas recientes, etc.

documentos, pruebas recientes, etc. Busca reportes recientes sobre tu país: especialmente si hay nueva información sobre condiciones de seguridad o violaciones de derechos humanos que puedan fortalecer tu caso.

Tu solicitud de asilo se basa principalmente en dos pilares fundamentales:

✔️ Persecución pasada

✔️ Temor fundado de persecución futura

Y en muchos países como Venezuela, Colombia, Cuba y otros, hay nueva evidencia disponible sobre condiciones actuales que podrían respaldar el temor futuro, pero esta evidencia debe estar bien trabajada y presentada correctamente para que cuente a tu favor.

No dejes tu futuro al azar

Este es un momento clave en tu caso. Reúnete con tu abogado, revisa cada detalle de tu expediente, actualiza tu evidencia y prepárate estratégicamente para cualquier cita que USCIS pueda programar. La preparación ahora puede evitar problemas más serios después.

