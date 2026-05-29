El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzará a aplicar desde este viernes 29 de mayo nuevas consecuencias para los solicitantes de asilo que no paguen la tarifa anual obligatoria de USD 102. La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no solo afectará el avance de los casos migratorios, sino también beneficios clave como el permiso de trabajo. Según la nueva normativa, el incumplimiento del pago podría derivar en el rechazo de solicitudes de asilo pendientes, la cancelación automática de autorizaciones laborales e incluso el inicio de procesos de expulsión para quienes no tengan otro estatus legal en EE.UU. La disposición forma parte de los cambios aprobados bajo la Ley de Reconciliación H.R. 1 de 2025.

Qué sanciones enfrentan quienes no paguen la tarifa anual de asilo

Las autoridades migratorias advirtieron que no pagar la cuota dentro de los 30 días posteriores a la notificación ya no será considerado una simple deuda administrativa. A partir de ahora, el incumplimiento tendrá efectos directos sobre el caso migratorio y los beneficios asociados al asilo.

Sanción Consecuencia Rechazo de la solicitud de asilo USCIS podrá cerrar o rechazar el trámite pendiente Pérdida del permiso de trabajo La autorización laboral quedará invalidada automáticamente Denegación de permisos en trámite Solicitudes de empleo pendientes serán rechazadas Riesgo de proceso de expulsión Personas sin otro estatus legal podrían enfrentar remoción Sin reembolso por errores Si el formulario I-589 es rechazado, no devolverán el dinero

Además, la normativa también modifica ciertas condiciones para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). El permiso laboral para quienes reciban ese beneficio quedará limitado a un año o al tiempo restante de la designación TPS, dependiendo de cuál periodo sea menor.

Las reglas del asilo en EE.UU. deben seguirse para evitar problemas en el proceso de asilo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Cambios en tarifas asociadas al asilo

La nueva política también incorpora cambios en varios formularios y pagos relacionados con procesos migratorios.

Concepto Tarifa actual Presentación del formulario I-589 USD 100 Permiso inicial de trabajo USD 560 Renovación o extensión del permiso USD 275 Tarifa anual de asilo USD 102 Formulario I-102 Desde USD 24

El USCIS explicó que estas nuevas tarifas buscan aumentar la financiación de las operaciones de control migratorio y cubrir los costos de los servicios migratorios prestados a extranjeros en Estados Unidos.

El pago de $102 para asilo en EE.UU. genera dudas entre solicitantes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo pagar la tarifa anual de asilo de $102

El pago puede realizarse de forma online a través del portal oficial de pagos del USCIS. Para completar el proceso, los solicitantes deben seguir varios pasos y verificar que su caso esté habilitado para el cobro.

Paso a paso para realizar el pago

Ingrese al sitio oficial de pagos del USCIS. Complete los datos requeridos con su número A y número de recibo. Verifique si su caso está listo para el pago. Pulse el botón azul “Pagar y enviar”. Elija tarjeta de crédito, débito o cuenta bancaria estadounidense. Introduzca la información de pago. Guarde el “ID de seguimiento de la agencia”. Confirme la operación y finalice el proceso. Descargue y conserve el recibo oficial del pago.

Las autoridades recomiendan guardar una copia del comprobante para evitar problemas futuros en caso de inconsistencias dentro del sistema migratorio.

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