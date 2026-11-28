A pocos días de iniciar diciembre, los pronósticos climáticos en gran parte de Estados Unidos no son alentadores. De acuerdo a los recientes reportes, se prevé la formación de una potente tormenta que está siendo alimentada por el “Súper El Niño”. Lo alarmante es que millones de personas están bajo riesgo de apreciar severas condiciones climáticas desde la próxima semana. Conoce los detalles completos en las siguientes líneas.

Según el Centro de Pronóstico de Fox Weather , más de 32 millones de personas que residen en EE. UU. están bajo riesgo de inundaciones repentinas de nivel 3 sobre 4 a causa de la inminente llegada de esta tormenta a ciertas regiones del país.

En consecuencia, es altamente probable que se registren intensas lluvias y fuertes vientos, motivo por el cual algunas autoridades ya han alistado planes de contingencia y declarado el estado de emergencia ante este pronóstico crítico.

Se espera que esta potente tormenta causa inundaciones repentinas críticas en ciertas regiones del país. (Crédito: MATTHEW HATCHER / AFP

Qué áreas de EE. UU. pueden resultar impactadas con esta potente tormenta alimentada por el ‘Súper El Niño’

Tomando el reporte de Fox Weather, la potente tormenta se formará frente a la costa del sur de California durante la noche del lunes 30 de noviembre. Este fenómeno aprovechará la humedad proveniente de la costa oeste.

Desde la fecha indicada, se prevé que esta área del estado mencionado registre entre 2 a 3 pulgadas de agua en zonas amplias. En otros lugares podrían caer entre 3 y 7 pulgadas.

El martes 1 de diciembre también será un panorama crítico en el sur de California, pues se esperan intensas lluvias en toda la jornada, hasta el punto de alcanzar entre 1 a 2 pulgadas por hora.

Con lo señalado, los residentes los condados de Ventura, Los Ángeles, Orange, San Bernardino, Riverside y San Diego deberán tomar precauciones, pues están bajo riesgo de inundaciones repentinas de nivel 3.

Durante la próxima semana se estima la presencia de intensas lluvias y fuertes vientos en distintos puntos de EE. UU. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

El sistema de tormentas se mantendrá potente mientras se traslade tierra adentro durante los días martes 1 y miércoles 2 de diciembre. Por lo tanto, se mantendrán las fuertes precipitaciones y vientos con ráfafas, aunque también se incluye nieve en las zonas montañosas.

Las zonas afectadas serán la Gran Cuenca, el Suroeste y la región de las Cuatro Esquinas. Se ha establecido un riesgo de inundaciones repentinas de nivel 2 en Nevada y el Centro de Arizona, incluyendo ciudades como Las Vegas y Phoenix.

A poco de finalizar el miércoles 2 de diciembre, Fox Weather alertó que una corriente en chorro llevará tormentas hacia las Grandes Llanuras del Sur y el Valle de Mississippi. Lo crítico de esta situación será que este sistema impactará con aire húmedo, logrando un clima severo en dichas regiones desde el jueves 3 de diciembre.

Por su parte, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA emitió un riesgo de nivel 2 sobre 5 por tormentas eléctricas en las áreas indicadas. Se prevé que las áreas afectadas sean el este de Texas, Luisiana, el sur de Arkansas y el oeste de Mississippi.