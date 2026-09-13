Si eres beneficiario del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y la tormenta tropical Edouard provocó la pérdida o el deterioro de los alimentos que compraste en Texas, es posible que puedas pedir un reemplazo de esos beneficios. La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) recibió aprobación federal para extender el periodo de solicitud hasta el 21 de septiembre. Con esta medida, los hogares elegibles pueden reportar la comida dañada o destruida y recuperar una parte del saldo de SNAP utilizado. En esta nota te contamos quiénes califican y cuáles son los pasos para presentar el pedido.

Texas extendió el plazo para solicitar beneficios de reemplazo de SNAP tras la tormenta Edouard (Foto: Antranik Tavitian / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / ANTRANIK TAVITIAN

¿QUÉ TEXANOS CON SNAP PUEDEN PEDIR BENEFICIOS DE REEMPLAZO TRAS EDOUARD?

Los beneficiarios del programa SNAP tienen hasta el 21 de septiembre de 2026 para solicitar beneficios de reemplazo por los alimentos perdidos o dañados tras la tormenta tropical Edouard. Sin embargo, la ayuda no está disponible para todos los residentes de Texas: solo pueden pedirla los beneficiarios elegibles que viven en los condados de Angelina, Galveston, Hardin, Houston, Jasper, Jefferson, Liberty, Montgomery, Nacogdoches, Orange, Polk, Sabine, San Jacinto, Shelby, Trinity y Tyler.

“Las familias afectadas por las inclemencias del tiempo deben centrarse en la recuperación, no en de dónde vendrá su próxima comida. Los beneficios de reemplazo del programa SNAP ayudarán a las familias a reponer los alimentos que se perdieron o destruyeron, mientras brindamos todos los recursos disponibles a los texanos afectados”, dijo el gobernador Greg Abbott, en un comunicado del 11 de septiembre.

El gobernador Abbott y la HHSC anuncian la extensión de los beneficios de reemplazo del programa SNAP tras la tormenta tropical Edouard (Foto: Office of the Texas Governor)

¿CÓMO SOLICITAR LOS BENEEFICIOS DE REEMPLAZO?

Para solicitar un reemplazo de beneficios, los beneficiarios de SNAP pueden elegir una de las siguientes opciones:

Llamar al 2-1-1, seleccionar un idioma y eligir la opción 7.

Visitar una oficina local de HHSC. Para encontrar una, ingresa a YourTexasBenefits.com y haz clic en “Buscar una oficina” en la parte inferior de la página.

Los fondos deberán abonarse en las tarjetas Lone Star en un plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de la solicitud.

“Los beneficiarios del programa SNAP que no residan en los condados mencionados anteriormente deben solicitar un reemplazo de sus beneficios dentro de los 10 días posteriores a descubrir que sus alimentos se perdieron o fueron destruidos debido a algún desastre”, precisa el sitio web de HHSC.