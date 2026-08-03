Frente a las altas temperaturas que se están registrando, el estado de Texas ha decidido implementar una serie de normas más estrictas para resguardar el bienestar en las preparatorias; sin embargo, aún existen dudas al respecto. Para aclarar todas las incertidumbres, te invito a leer el siguiente artículo informativo y así sepas que implementarán las escuelas cuando inicie el ciclo escolar 2026-2027.

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Los ciudadanos del ‘Estado de la Estrella Solitaria’ deben estar precavidos ante los altos índices de calor que se están registrando. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se prevén dígitos entre 90 y 103 °F para esta semana; sin embargo, la sensación térmica alcanzaría los 110 °F.

De concretarse este pronóstico, representa una seria amenaza para cualquier habitante texano, especialmente los niños, adultos mayores y los estudiantes que están a pocos días de comenzar el ciclo escolar 2026-2027.

El intenso calor representa un riesgo para los estudiantes texanos que participantes en deportes de alta exigencia. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En qué consisten estas nuevas medidas de protección en las preparatorias de Texas

Según la información compartida por Telemundo 60 San Antonio , estos protocolos entraron en vigor desde el 1 de agosto del presente año. La finalidad es proteger la integridad física de los estudiantes de preparatorias, con especial énfasis a los que realizan actividad física.

En ese sentido, los entrenadores deportivos de las escuelas preparatorias deberán implementar una serie de medidas, tales como limitar el tiempo entre esfuerzo y descanso, moderar el uso de equipo pesado, tener zonas de enfriamiento rápido, suspender entrenamientos en picos altos de calor, entre otras.

Para el médico Jaxel López, estos ajustes en las actividades físicas aplicadas por las escuelas texanas son necesarias, ya que las altas temperaturas pueden causar una repercusión negativa en el organismo.

“Después de cierta temperatura, el cuerpo pierde la habilidad de regularse. Primero entras en ataque de calor, después en el heat stroke. Es bien importante la hidratación y el enfriamiento”, señaló el especialista al medio citado.

Los protocolos implementados se producen ante distintas tragedias registradas por altas temperaturas en el estado. Lo que causó mayor conmoción fue el fallecimiento de un estudiante y jugador de 15 años de la escuela Lancaster debido a un golpe de calor.

Los profesionales de salud recomiendan hidratarse bastante en épocas de calor extremo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué deben hacer los propios estudiantes texanos para evitar el golpe de calor

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han compartido una serie de recomendaciones que los propios escolares pueden aplicar por su cuenta ante altos índices de calor.

Controlar el ritmo de actividad física.

Beber más agua de lo habitual y no esperar a tener sed para tomar líquidos.

Usar ropa suelta, ligera y de colores claros.

Buscar atención médica de inmediato si presentan signos de enfermedad relacionadas al calor, tales como confusión, piel muy caliente, pulso rápido, etc.

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