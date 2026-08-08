Una gran oportunidad de apoyo alimentario se pone en marcha en Texas para este nuevo inicio de semana. Desde el lunes 10 hasta el 13 de agosto, miles de habitantes pueden recibir alimentos gratis en distintos puntos del estado mencionado. En caso estés interesado en aprovechar este beneficio, te invito a seguir leyendo este artículo informativo para que sepas dónde encontrar las despensas y los horarios específicos.
La iniciativa pretende aliviar la carga económica que presentan las familias texanas cada mes. Gran parte de su dinero se destina a pagar cuentas, deudas y servicios, lo cual obliga a que estén ajustados.
Es así que distintas organizaciones comunitarias se han puesto una mano al corazón y han decidido entregar estos productos alimenticios sin la necesidad de recibir un pago. De esa manera, permitirán que los hogares puedan seguir ahorrando más dinero.
Las despensas disponibles no solo entregarán enlatados; también existe la posibilidad de donar proteínas, verduras, frutas, lácteos, harinas, entre otros productos nutritivos. Es más, existe la posibilidad de que ciertos puntos de distribución faciliten artículos de primera necesidad.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas desde el 10 hasta el 13 de agosto
- Lunes 10 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
- Martes 11 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
- Miércoles 12 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
- Jueves 13 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
En caso no hayas detectado una despensa cercana a tu hogar en la lista señalada, puedes visitar las plataformas de búsqueda ofrecidas por North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Con solo escribir tu dirección, código postal o la ciudad donde resides, cada sistema te brindará las opciones disponibles.
Te aconsejo que acudas antes del horario indicado, ya que es posible que se registren largas colas. Es necesario que lleves una caja vacía o bolsa resistente para guardar los alimentos que te entregan.
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