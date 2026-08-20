Los interesados podrán acceder a productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Los interesados podrán acceder a productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una gran oportunidad de ayuda llega al estado de Texas que beneficiará a miles de familias. Durante tres días seguidos, distintas despensas comunitarias estarán disponibles para . De esa manera, los hogares podrán disfrutar de distintos platos en mesa. Si quieres aprovecharlo, te invito a leer este artículo informativo que te revelará todos los detalles.

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Si bien la iniciativa está pensada para las familias que atraviesan complicaciones económicas, cualquier habitante tejano puede acercarse a estos puntos para recibir estos productos nutritivos.

La intención de esta ayuda ofrecida por decenas de despensas es aliviar la carga económica que presentan los hogares del estado de Texas. De este modo, podrán ahorrar más dinero para solventar otros gastos importantes.

Lo llamativo es que los interesados pueden acceder a alimentos perecibles y no perecibles, entre los cuales destacan lácteos, proteínas, verduras, frutas, granos, enlatados, entre otras opciones. Es más, existe la posibilidad de que reciban artículos de primera necesidad.

Cientas de despensas estarán disponibles en las fechas señaladas para beneficiar a los más necesitados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cientas de despensas estarán disponibles en las fechas señaladas para beneficiar a los más necesitados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 21 al 23 de agosto en Texas

  • Viernes 21 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
APH - East Austin Neighborhood Center211 Comal Street, Austin, TX 787027:30 a.m. a 5 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Sharing Life Comm Outreach3544 E. Emporium Circle, Mesquite, TX 751509 a.m. a 3 p.m.
Light House Resources & Development Center323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 7513410 a.m. a 6 p.m.
  • Sábado 22 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Helping Hands Center - Olivet Baptist Church1161 San Bernard Street, Austin, TX 787027:30 a 10 a.m.
Empowering The Masses3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 752238 a 10 a.m.
Empowering The Masses3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 752238 a 10 a.m.
Sharing Life Comm Outreach3544 E. Emporium Circle, Mesquite, TX 751509 a.m. a 12 p.m.
Light House Resources & Development Center323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 7513410 a.m. a 6 p.m.
  • Domingo 23 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Light House Resources & Development Center323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 7513411 a.m. a 3 p.m.
Vamas2300 W Walnut St., Garland, TX 7504210 a.m. a 2 p.m.
FBC Allen Food Pantry203 S Cedar Dr., Allen, TX 750024 a 5:30 p.m.
Fresh Manna Church7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 7614011 a.m. a 12 p.m.
Rock House Ministry Pantry103 South Miller St., Decatur,TX 762341 a 4 p.m.
Cada persona puede acercarse a estos puntos de entrega para acceder a estos alimentos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada persona puede acercarse a estos puntos de entrega para acceder a estos alimentos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Si consideras que las opciones brindadas te quedan lejanas a tu hogar, puedes ingresar a las plataformas de , y . Con solo insertar tu dirección o código postal, cada sistema te arrojará las despensas más cercanas.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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