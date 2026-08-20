Una gran oportunidad de ayuda llega al estado de Texas que beneficiará a miles de familias. Durante tres días seguidos, distintas despensas comunitarias estarán disponibles para entregar alimentos gratis a los residentes que más necesitan. De esa manera, los hogares podrán disfrutar de distintos platos en mesa. Si quieres aprovecharlo, te invito a leer este artículo informativo que te revelará todos los detalles.
Si bien la iniciativa está pensada para las familias que atraviesan complicaciones económicas, cualquier habitante tejano puede acercarse a estos puntos para recibir estos productos nutritivos.
La intención de esta ayuda ofrecida por decenas de despensas es aliviar la carga económica que presentan los hogares del estado de Texas. De este modo, podrán ahorrar más dinero para solventar otros gastos importantes.
Lo llamativo es que los interesados pueden acceder a alimentos perecibles y no perecibles, entre los cuales destacan lácteos, proteínas, verduras, frutas, granos, enlatados, entre otras opciones. Es más, existe la posibilidad de que reciban artículos de primera necesidad.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 21 al 23 de agosto en Texas
- Viernes 21 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|APH - East Austin Neighborhood Center
|211 Comal Street, Austin, TX 78702
|7:30 a.m. a 5 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Sharing Life Comm Outreach
|3544 E. Emporium Circle, Mesquite, TX 75150
|9 a.m. a 3 p.m.
|Light House Resources & Development Center
|323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 75134
|10 a.m. a 6 p.m.
- Sábado 22 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Helping Hands Center - Olivet Baptist Church
|1161 San Bernard Street, Austin, TX 78702
|7:30 a 10 a.m.
|Empowering The Masses
|3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 75223
|8 a 10 a.m.
|Empowering The Masses
|3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 75223
|8 a 10 a.m.
|Sharing Life Comm Outreach
|3544 E. Emporium Circle, Mesquite, TX 75150
|9 a.m. a 12 p.m.
|Light House Resources & Development Center
|323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 75134
|10 a.m. a 6 p.m.
- Domingo 23 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Light House Resources & Development Center
|323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 75134
|11 a.m. a 3 p.m.
|Vamas
|2300 W Walnut St., Garland, TX 75042
|10 a.m. a 2 p.m.
|FBC Allen Food Pantry
|203 S Cedar Dr., Allen, TX 75002
|4 a 5:30 p.m.
|Fresh Manna Church
|7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 76140
|11 a.m. a 12 p.m.
|Rock House Ministry Pantry
|103 South Miller St., Decatur,TX 76234
|1 a 4 p.m.
Si consideras que las opciones brindadas te quedan lejanas a tu hogar, puedes ingresar a las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Con solo insertar tu dirección o código postal, cada sistema te arrojará las despensas más cercanas.
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