Cualquier habitante del estado de Texas puede recibir este beneficio. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Cualquier habitante del estado de Texas puede recibir este beneficio. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A poco de finalizar la presente semana, se confirmó que el repartirá alimentos gratis a sus residentes desde el 31 de agosto al 3 de septiembre. En las fechas señaladas, las personas pueden acercarse a cientas de despensas con la finalidad de que accedan a distintos productos nutritivos. En caso estés interesado o deseas pasar la voz a un conocido para que se beneficie de esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo.

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Muchas familias del mencionado estado tienen complicaciones económicas cada mes debido a los múltiples gastos que presentan. Dicha situación las obliga a buscar mejores oportunidad laborales o realizar horas extras.

Ante la realidad que se vive en gran parte de Texas, distintas comunidades benéficas han decidido abrir las puertas de centros de distribución con la finalidad de que las familias accedan a alimentos sin gastar un dólar, lo que significa un gran alivio económico.

Es posible que las personas interesadas adquieran lácteos, proteínas, frutas, verduras, legumbres, entre otras opciones nutritivas, pero no sería lo único, ya que algunas despensas también pueden entregar artículos de aseo personal o comida caliente.

Las familias podrán acceder a varios kilos de alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Las familias podrán acceder a varios kilos de alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos entrega de alimentos gratis en Texas del 31 de agosto al 3 de septiembre

  • Lunes 31 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
  • Martes 1 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center1704 Weber St., Houston, TX 770078:30 a 10:30 a.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
  • Miércoles 2 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center1704 Weber St., Houston, TX 770075:30 a 7:30 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
  • Jueves 3 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Brother Bill’s South Dallas Community Market at Bridge Builders5210 Bexar St Suite 105, Dallas, TX 752155 a 7 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Cada familia recibirá alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cada familia recibirá alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Si consideras que las despensas señaladas en las listas te quedan lejanas, las plataformas de , y te ayudan a conseguir la opción más conveniente. Solo tendrás que escribir tu dirección, ciudad o código postal.

Lo recomendable es que lleves contigo una bolsa o caja de gran tamaño para que guardes los distintos alimentos que te entregarán. Una identificación también sería lo ideal, la cual debe demostrar que resides en algún sitio del estado de Texas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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