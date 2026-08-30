A poco de finalizar la presente semana, se confirmó que el estado de Texas repartirá alimentos gratis a sus residentes desde el 31 de agosto al 3 de septiembre. En las fechas señaladas, las personas pueden acercarse a cientas de despensas con la finalidad de que accedan a distintos productos nutritivos. En caso estés interesado o deseas pasar la voz a un conocido para que se beneficie de esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo.

Muchas familias del mencionado estado tienen complicaciones económicas cada mes debido a los múltiples gastos que presentan. Dicha situación las obliga a buscar mejores oportunidad laborales o realizar horas extras.

Ante la realidad que se vive en gran parte de Texas, distintas comunidades benéficas han decidido abrir las puertas de centros de distribución con la finalidad de que las familias accedan a alimentos sin gastar un dólar, lo que significa un gran alivio económico.

Es posible que las personas interesadas adquieran lácteos, proteínas, frutas, verduras, legumbres, entre otras opciones nutritivas, pero no sería lo único, ya que algunas despensas también pueden entregar artículos de aseo personal o comida caliente.

Las familias podrán acceder a varios kilos de alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos entrega de alimentos gratis en Texas del 31 de agosto al 3 de septiembre

Lunes 31 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Allies In Hope (Fannin Campus) 2328 Fannin St., Houston, TX 77002 10 a.m. a 4 p.m. Martha’s Kitchen 322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003 11:30 a.m. a 12:30 p.m. The Stewpot 1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224 9 a.m. a 3 p.m. Aunt Bette’s Community Pantry 3203 Holmes St., Dallas, TX 75215 9 a 11 a.m. Miles of Freedom 2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215 9 a.m. a 3:30 p.m. Caritas of Austin 611 Neches, Austin, TX 78701 11 a.m. a 12:30 p.m.

Martes 1 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Allies In Hope (Fannin Campus) 2328 Fannin St., Houston, TX 77002 10 a.m. a 4 p.m. Impact Houston Church of Christ - Resource Center 1704 Weber St., Houston, TX 77007 8:30 a 10:30 a.m. Martha’s Kitchen 322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003 11:30 a.m. a 12:30 p.m. The Stewpot 1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224 9 a.m. a 3 p.m. Miles of Freedom 2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215 9 a.m. a 3:30 p.m. Caritas of Austin 611 Neches, Austin, TX 78701 11 a.m. a 12:30 p.m.

Miércoles 2 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Allies In Hope (Fannin Campus) 2328 Fannin St., Houston, TX 77002 10 a.m. a 4 p.m. Impact Houston Church of Christ - Resource Center 1704 Weber St., Houston, TX 77007 5:30 a 7:30 p.m. Martha’s Kitchen 322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003 11:30 a.m. a 12:30 p.m. The Stewpot 1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224 9 a.m. a 3 p.m. Aunt Bette’s Community Pantry 3203 Holmes St., Dallas, TX 75215 9 a 11 a.m. Miles of Freedom 2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215 9 a.m. a 3:30 p.m. Caritas of Austin 611 Neches, Austin, TX 78701 11 a.m. a 12:30 p.m.

Jueves 3 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Allies In Hope (Fannin Campus) 2328 Fannin St., Houston, TX 77002 10 a.m. a 4 p.m. Martha’s Kitchen 322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003 11:30 a.m. a 12:30 p.m. The Stewpot 1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224 9 a.m. a 3 p.m. Miles of Freedom 2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215 9 a.m. a 3:30 p.m. Brother Bill’s South Dallas Community Market at Bridge Builders 5210 Bexar St Suite 105, Dallas, TX 75215 5 a 7 p.m. Caritas of Austin 611 Neches, Austin, TX 78701 11 a.m. a 12:30 p.m.

Cada familia recibirá alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Si consideras que las despensas señaladas en las listas te quedan lejanas, las plataformas de North Texas Food Bank , Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank te ayudan a conseguir la opción más conveniente. Solo tendrás que escribir tu dirección, ciudad o código postal.

Lo recomendable es que lleves contigo una bolsa o caja de gran tamaño para que guardes los distintos alimentos que te entregarán. Una identificación también sería lo ideal, la cual debe demostrar que resides en algún sitio del estado de Texas.