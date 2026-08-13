Las personas que acudan a las despensas recibirán kilos de alimentos gratis. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Las personas que acudan a las despensas recibirán kilos de alimentos gratis. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una excelente oportunidad de asistencia llega esta semana en el . Desde el 14 hasta el 16 de agosto, cientas de familias podrán acceder a en distintos puntos de la región. El propósito de esta iniciativa es ayudar a los hogares que están pasando por una presión económica mensual. En caso te gustaría aprovechar este beneficio, sigue leyendo este artículo informativo para que sepas los horarios y los puntos de entrega.

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Aunque la intención de esta iniciativa es ayudar a las familias más necesitadas de Texas, cualquier residente puede acercarse a las despensas para acceder estos productos nutritivos. De esa manera, podrán seguir ahorrando cada mes.

Es posible que estos centros de distribución entreguen frutas, verduras, lácteos, enlatados, proteínas, entre otras opciones. Es más, no se descarta la oportunidad de obtener artículos de primera necesidad.

En las fechas señaladas, North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank serán los bancos de alimentos que se unirán a esta causa para cooperar a las familias más necesitadas.

Cientas de despensas se unirán para beneficiar a los habitantes texanos. (Foto referencial: Pexels)
Cientas de despensas se unirán para beneficiar a los habitantes texanos. (Foto referencial: Pexels)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 14 al 16 de agosto en Texas

  • Viernes 14 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Pilgrim Community Center3118 1/2 Blodgett St., Houston, TX 770049 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
APH - Blackland Neighborhood Center2005 Salina St., Austin, TX 787228 a.m. a 12 p.m.
  • Sábado 15 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Heights Interfaith Ministries Food Pantry3523 Beauchamp St., Houston, TX 7700910 a.m. a 12 p.m.
Good Hope Missionary Baptist Church3015 N MacGregor Way, Houston, TX 770049 a.m. a 12 p.m.
Empowering The Masses3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 752238 a 10 a.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Micah 62203 San Antonio St., Austin, TX 787059:30 a 11 a.m.
  • Domingo 16 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Trinity Center304 East 7th Street, Austin, TX 787013:30 a 4:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Fresh Manna Church7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 7614011 a.m. a 12 p.m.
Light House Resources & Development Center323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 7513411 a.m. a 3 p.m.
Rock House Ministry Pantry103 South Miller St., Decatur, TX 762341 a 4 p.m.
Es necesario que cada interesado acuda con alguna identificación y bolsa grande para recibir alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es necesario que cada interesado acuda con alguna identificación y bolsa grande para recibir alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Las despensas señaladas en las listas te quedan muy lejanas? Existe una solución para ello. Las plataformas de , y están dispuestas a brindarte las opciones más cercanas con solo colocar tu ciudad, dirección o código postal.

Recuerda acudir con puntualidad, ya que es posible que se registren largas colas. También lleva contigo alguna identificación que corrobore que resides en algún condado de Texas, pues algunas despensas te pueden solicitar.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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