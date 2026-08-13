Una excelente oportunidad de asistencia llega esta semana en el estado de Texas. Desde el 14 hasta el 16 de agosto, cientas de familias podrán acceder a alimentos gratis en distintos puntos de la región. El propósito de esta iniciativa es ayudar a los hogares que están pasando por una presión económica mensual. En caso te gustaría aprovechar este beneficio, sigue leyendo este artículo informativo para que sepas los horarios y los puntos de entrega.
Aunque la intención de esta iniciativa es ayudar a las familias más necesitadas de Texas, cualquier residente puede acercarse a las despensas para acceder estos productos nutritivos. De esa manera, podrán seguir ahorrando cada mes.
Es posible que estos centros de distribución entreguen frutas, verduras, lácteos, enlatados, proteínas, entre otras opciones. Es más, no se descarta la oportunidad de obtener artículos de primera necesidad.
En las fechas señaladas, North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank serán los bancos de alimentos que se unirán a esta causa para cooperar a las familias más necesitadas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 14 al 16 de agosto en Texas
- Viernes 14 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Pilgrim Community Center
|3118 1/2 Blodgett St., Houston, TX 77004
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|APH - Blackland Neighborhood Center
|2005 Salina St., Austin, TX 78722
|8 a.m. a 12 p.m.
- Sábado 15 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Heights Interfaith Ministries Food Pantry
|3523 Beauchamp St., Houston, TX 77009
|10 a.m. a 12 p.m.
|Good Hope Missionary Baptist Church
|3015 N MacGregor Way, Houston, TX 77004
|9 a.m. a 12 p.m.
|Empowering The Masses
|3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 75223
|8 a 10 a.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Micah 6
|2203 San Antonio St., Austin, TX 78705
|9:30 a 11 a.m.
- Domingo 16 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Trinity Center
|304 East 7th Street, Austin, TX 78701
|3:30 a 4:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Fresh Manna Church
|7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 76140
|11 a.m. a 12 p.m.
|Light House Resources & Development Center
|323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 75134
|11 a.m. a 3 p.m.
|Rock House Ministry Pantry
|103 South Miller St., Decatur, TX 76234
|1 a 4 p.m.
¿Las despensas señaladas en las listas te quedan muy lejanas? Existe una solución para ello. Las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank están dispuestas a brindarte las opciones más cercanas con solo colocar tu ciudad, dirección o código postal.
Recuerda acudir con puntualidad, ya que es posible que se registren largas colas. También lleva contigo alguna identificación que corrobore que resides en algún condado de Texas, pues algunas despensas te pueden solicitar.
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