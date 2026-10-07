¿Te preocupa tramitar tu licencia de conducir porque tu visa venció? Si vives en Texas, esa situación no necesariamente te impedirá iniciar el proceso ante el Departamento de Seguridad Pública (DPS) del estado. La agencia permite utilizar una visa vencida en determinados casos, siempre que se cumpla con un requisito migratorio específico. A continuación, te explicamos cuál es y qué debes tener en cuenta antes de solicitar el documento.

El DPS de Texas admite la visa vencida en ciertos trámites, siempre que el solicitante presente un documento migratorio vigente que acredite su estancia legal en Estados Unidos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ REQUISITO MIGRATORIO PIDE EL DPS DE TEXAS PARA TRAMITAR LA LICENCIA DE CONDUCIR CON LA VISA VENCIDA?

Como ya no es obligatorio presentar una visa vigente para tramitar la licencia de conducir en Texas, ahora el requisito clave es demostrar presencia legal en EE.UU. ante el DPS del estado. Para ello, el solicitante puede presentar un pasaporte extranjero con visa estadounidense vencida junto con un Formulario I-94 vigente, siempre que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirme la información mediante el sistema SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements o Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, en español).

Ese formulario sirve para demostrar que la persona extranjera mantiene una estadía legal en Estados Unidos, ya sea por un periodo definido o durante el tiempo autorizado por su estatus migratorio. Por ello, contar con este documento vigente es un requisito para solicitar por primera vez una licencia de conducir o una tarjeta de identificación.

Para los extranjeros que, por leyes federales, no necesitan visa, la normativa permite que ese requisito se omita también durante el trámite estatal. En estos casos, el registro I-94 vigente es el principal documento que utiliza la agencia de tránsito para comprobar si el solicitante reúne las condiciones necesarias.

Cabe precisar que la modificación a la regla 15.24 está vigente en todas las oficinas de licencias de conducir de Texas desde el 20 de septiembre de 2026. Desde esa fecha, el personal de la agencia debe aplicar este criterio de verificación en cada solicitud de licencia o identificación.

Documentos necesarios

Para no inmigrantes, DPS acepta como identificación primaria un pasaporte extranjero con visa de EE.UU. válida o vencida, acompañado de un I-94 sin vencer que indique un periodo autorizado específico. Si el I-94 dice “duration of status” (D/S), se requieren documentos adicionales que demuestren que la persona mantiene ese estatus, según su categoría migratoria.

Además, la persona debe cumplir los demás requisitos habituales: acreditar residencia en Texas, proporcionar número de Seguro Social o una declaración de no elegibilidad, superar los exámenes exigidos y entregar los documentos de identidad requeridos, publica DPS Texas.

¿Qué revisa DPS?

DPS envía la documentación al sistema federal SAVE para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirme ciudadanía o presencia legal. No puede emitir la licencia o identificación hasta que llegue esa verificación.

Si el periodo original de estadía ya venció, el solicitante debe llevar evidencia de una extensión aprobada o de un cambio de estatus. Para una licencia de vigencia limitada, el vencimiento del documento queda ligado al último día de presencia legal autorizado.

IMPORTANTE

Una visa vencida no amplía ni crea estatus migratorio: solo puede aceptarse como parte de la prueba de identidad junto con un I-94 vigente y documentación verificable. Tenerla no garantiza que DPS apruebe la licencia, ya que la confirmación de SAVE y los demás requisitos siguen siendo obligatorios.

Las personas extranjeras que buscan obtener por primera vez una licencia o identificación deben cumplir con la verificación de presencia legal exigida por la agencia estatal (Foto: Freepik)