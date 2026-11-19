Una de las promesas de campaña de Gina Hinojosa fue impulsar un pago de US$1,500 por hogar en Texas para ayudar a afrontar los gastos cotidianos. Ante su próxima llegada a la gobernación, la iniciativa ha despertado expectativas entre los residentes, que buscan saber si podrán contar con ese dinero y cuándo podría concretarse la entrega. Aunque la propuesta ya fue presentada como proyecto de ley, todavía no es un beneficio aprobado ni tiene una fecha garantizada de pago. ¿Qué falta para que avance y quiénes podrían recibirlo? A continuación, te lo contamos.

El proyecto busca aliviar los gastos cotidianos de los hogares de Texas (Foto referencial: Pexels) / krukphoto.com

EL PROYECTO DE LEY PARA ENTREGAR US$1,500 POR HOGAR EN TEXAS

El cheque de US$1,500, que fue prometido por Gina Hinojosa en Texas, todavía no está aprobado. Se trata del proyecto de ley SB 297, presentado por el senador estatal Roland Gutiérrez el 9 de noviembre de 2026.

¿Qué propone y de dónde saldría el dinero?

La iniciativa busca ofrecer un alivio económico a los hogares ante el aumento de gastos como vivienda, alimentos, electricidad, transporte y seguros. Para ello, propone destinar US$17,000 millones del Fondo de Estabilización Económica de Texas, conocido como Rainy Day Fund, con el fin de financiar los pagos y la administración del programa.

Cada hogar elegible recibiría un solo pago de US$1,500, independientemente del número de integrantes. Si bien, una persona que viva sola podría calificar, el hecho de compartir una vivienda no daría automáticamente derecho a un cheque por cada residente.

¿CUÁNDO PODRÍA APROBARSE Y CUÁNDO LLEGARÍA EL DINERO?

Teniendo en cuenta que la Legislatura de Texas comenzará sus sesiones el 12 de enero de 2027, desde ese período, el proyecto tendría que avanzar por comisiones, ser debatido y obtener las aprobaciones necesarias, junto con su financiamiento.

Según la Junta de Presupuesto Legislativo, la Legislatura puede autorizar el uso del fondo en cualquier momento y para cualquier propósito si reúne dos tercios de los votos. Aunque los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes, necesitarían respaldo republicano para alcanzar ese umbral. En el Senado, controlado por los republicanos, requerirían el apoyo de nueve integrantes de ese partido.

Si se convierte en ley en los términos descritos:

Los pagos comenzarían tan pronto como fuera viable después de su entrada en vigor.

La meta sería pagar a los hogares verificados antes del 31 de diciembre de 2027.

Las solicitudes permanecerían abiertas hasta el 31 de diciembre de 2028, publica The Texas Tribune.

Los pagos de solicitudes presentadas a tiempo podrían continuar después, sujetos a los recursos disponibles.

La iniciativa genera dudas sobre sus posibles beneficiarios y las reglas que se aplicarían si se convierte en ley (Foto: AFP)

¿QUIÉNES PODRÍAN RECIBIRLO Y CUÁLES SERÍAN LOS REQUISITOS?

De acuerdo con NBC 5 y FOX 26, las personas deben cumplir dos condiciones centrales:

Que el hogar tenga su residencia habitual en Texas al 1 de enero de 2027.

Que esté representado por una persona que tenga al menos 18 años en esa fecha o por un menor emancipado, y cumpla las verificaciones estatales.

La elegibilidad no dependería de:

Los ingresos del hogar.

Tener empleo.

Ser propietario de una vivienda.

Pagar impuestos a la propiedad.

Recibir beneficios públicos.

Haber presentado una declaración federal de impuestos.

¿Los inmigrantes estarían incluidos?

El proyecto no establece expresamente un requisito de ciudadanía estadounidense ni de presencia migratoria legal, lo que abre la posibilidad de que algunos hogares inmigrantes, incluidos los de estatus mixto o con integrantes indocumentados, puedan acceder si cumplen las demás condiciones, señala La Nación.

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