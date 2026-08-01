Los residentes de Texas tendrán una nueva oportunidad de conseguir alimentos gratis para esta nueva semana. Distintas despensas estarán disponibles desde el lunes 03 hasta el jueves 06 de agosto para repartir distintos productos nutritivos. En caso necesites de este apoyo o conoces a alguien que podría necesitarlo, sigue leyendo este artículo informativo para conocer más detalles al respecto.
Es una buena oportunidad en caso estés pasando por una situación económica complicada. Con la entrega de estos alimentos gratis, podrás ahorrar más dinero y así aliviarte de los gastos que estás presentando mensualmente.
Los interesados podrán recibir entre productos perecibles y no perecibles, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones. Es más, es posible que recibas artículos de aseo.
Es necesario que revises correctamente las direcciones y los horarios señalados en las listas para que acudas y así logres acceder a este beneficio. Es una excelente ocasión para que tu familia tenga la posibilidad de disfrutar distintos platos en la mesa.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 03 al 06 de agosto
- Lunes 03 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|10 a.m. a 2 p.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
|United - Polytechnic Center
|3100 Avenue ISte 122, Fort Worth, TX 76105
|9 a.m. a 12 p.m.
- Martes 04 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|10 a.m. a 2 p.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
- Miércoles 05 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|10 a.m. a 2 p.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
|All Saints Catholic Church
|214 NW 20th St., Fort Worth, TX 76164
|4 a 6 p.m.
- Jueves 06 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|10 a.m. a 2 p.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
En caso no hayas identificado alguna despensa cercana a tu hogar en la lista señalada, puedes ingresar a las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank o South Texas Food Bank. Con solo introducir tu dirección o ciudad, el sistema te arrojará las opciones disponibles.
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