Es una excelente ocasión para que los residentes aprovechen esta iniciativa. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Es una excelente ocasión para que los residentes aprovechen esta iniciativa. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Los residentes de tendrán una nueva oportunidad de conseguir para esta nueva semana. Distintas despensas estarán disponibles desde el lunes 03 hasta el jueves 06 de agosto para repartir distintos productos nutritivos. En caso necesites de este apoyo o conoces a alguien que podría necesitarlo, sigue leyendo este artículo informativo para conocer más detalles al respecto.

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Es una buena oportunidad en caso estés pasando por una situación económica complicada. Con la entrega de estos alimentos gratis, podrás ahorrar más dinero y así aliviarte de los gastos que estás presentando mensualmente.

Los interesados podrán recibir entre productos perecibles y no perecibles, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones. Es más, es posible que recibas artículos de aseo.

Es necesario que revises correctamente las direcciones y los horarios señalados en las listas para que acudas y así logres acceder a este beneficio. Es una excelente ocasión para que tu familia tenga la posibilidad de disfrutar distintos platos en la mesa.

Texas cuenta con una amplia red de bancos de alimentos que distribuirán despensas y comidas gratuitas del 31 de julio al 2 de agosto. (Foto referencial: Magnific)
Texas cuenta con una amplia red de bancos de alimentos que distribuirán despensas y comidas gratuitas del 31 de julio al 2 de agosto. (Foto referencial: Magnific)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 03 al 06 de agosto

  • Lunes 03 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 7521510 a.m. a 2 p.m.
Carelon512 Rosedale, Fort Worth, TX 761049 a.m. a 5 p.m.
United - Polytechnic Center3100 Avenue ISte 122, Fort Worth, TX 76105 9 a.m. a 12 p.m.
  • Martes 04 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 7521510 a.m. a 2 p.m.
Carelon512 Rosedale, Fort Worth, TX 761049 a.m. a 5 p.m.
  • Miércoles 05 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 7521510 a.m. a 2 p.m.
Carelon512 Rosedale, Fort Worth, TX 761049 a.m. a 5 p.m.
All Saints Catholic Church214 NW 20th St., Fort Worth, TX 761644 a 6 p.m.
  • Jueves 06 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 7521510 a.m. a 2 p.m.
Carelon512 Rosedale, Fort Worth, TX 761049 a.m. a 5 p.m.
Los interesados pueden recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los interesados pueden recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso no hayas identificado alguna despensa cercana a tu hogar en la lista señalada, puedes ingresar a las plataformas de , o . Con solo introducir tu dirección o ciudad, el sistema te arrojará las opciones disponibles.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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