Se trata de una iniciativa que beneficiará a miles de familias que radican en Texas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Se trata de una iniciativa que beneficiará a miles de familias que radican en Texas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A poco de finalizar la presente semana, distintas organizaciones benéficas ya confirmaron que seguirán repartiendo a la población de Texas. Desde el 20 al 23 de julio, cientos de despensas estarán disponibles para que los interesados puedan acceder a recursos nutritivos. En caso estés interesado o conoces a alguien que necesita de esta ayuda, este artículo informativo te revelará más detalles al respecto.

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Aunque este acto solidario está dirigido para las familias en situación de vulnerabilidad, cualquier ciudadano del “Estado de la Estrella Solitaria” puede acercarse a estos puntos para acceder a estos productos.

Es posible que las despensas no solo entreguen enlatados a los interesados; se pueden llevar frutas, verduras, lácteos, proteínas, entre otros alimentos ricos en nutrientes. Es más, hay grandes posibilidades de que se repartan artículos de aseo o comidas calientes.

Como notarás, es una ayuda que permitirá a cientas de familias en aliviar la carga económica que presentan cada mes. De esa manera, pueden invertir ese dinero en otros proyectos.

Los beneficiados podrán recibir alimentos nutritivos, tales como frutas y verduras. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los beneficiados podrán recibir alimentos nutritivos, tales como frutas y verduras. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horario y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 20 al 23 de julio

  • Lunes 20 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
APH - East Austin Neighborhood Center211 Comal Street, Austin, TX 787027:30 a.m. a 5 p.m.
  • Martes 21 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
  • Miércoles 22 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
APH - East Austin Neighborhood Center211 Comal Street, Austin, TX 787027:30 a.m. a 5 p.m.
  • Jueves 23 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
The Well Ministries - Hamilton4419 Hamilton Ave., Dallas, TX 7521010 a.m. a 7 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Se trata de una iniciativa que beneficiará a los habitantes más necesitados. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Se trata de una iniciativa que beneficiará a los habitantes más necesitados. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿No identificaste en las listas una despensa cercana a tu hogar? No hay problema. Los buscadores de , y pueden solucionarlo. Solo es necesario que ingreses tu dirección, ciudad o código postal.

Si te animaste a acudir a una despensa en alguna de las fechas señaladas, toma precaución y lleva documentos que revelen tu identidad. De esa manera, será más sencillo que accedas a estos recursos gratuitos.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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