A poco de finalizar la presente semana, distintas organizaciones benéficas ya confirmaron que seguirán repartiendo alimentos gratis a la población de Texas. Desde el 20 al 23 de julio, cientos de despensas estarán disponibles para que los interesados puedan acceder a recursos nutritivos. En caso estés interesado o conoces a alguien que necesita de esta ayuda, este artículo informativo te revelará más detalles al respecto.
Aunque este acto solidario está dirigido para las familias en situación de vulnerabilidad, cualquier ciudadano del “Estado de la Estrella Solitaria” puede acercarse a estos puntos para acceder a estos productos.
Es posible que las despensas no solo entreguen enlatados a los interesados; se pueden llevar frutas, verduras, lácteos, proteínas, entre otros alimentos ricos en nutrientes. Es más, hay grandes posibilidades de que se repartan artículos de aseo o comidas calientes.
Como notarás, es una ayuda que permitirá a cientas de familias en aliviar la carga económica que presentan cada mes. De esa manera, pueden invertir ese dinero en otros proyectos.
Horario y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 20 al 23 de julio
- Lunes 20 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|APH - East Austin Neighborhood Center
|211 Comal Street, Austin, TX 78702
|7:30 a.m. a 5 p.m.
- Martes 21 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
- Miércoles 22 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|APH - East Austin Neighborhood Center
|211 Comal Street, Austin, TX 78702
|7:30 a.m. a 5 p.m.
- Jueves 23 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|The Well Ministries - Hamilton
|4419 Hamilton Ave., Dallas, TX 75210
|10 a.m. a 7 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
¿No identificaste en las listas una despensa cercana a tu hogar? No hay problema. Los buscadores de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank pueden solucionarlo. Solo es necesario que ingreses tu dirección, ciudad o código postal.
Si te animaste a acudir a una despensa en alguna de las fechas señaladas, toma precaución y lleva documentos que revelen tu identidad. De esa manera, será más sencillo que accedas a estos recursos gratuitos.
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