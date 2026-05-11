Para aquellos inmigrantes que radican en California , la licencia de conducir AB 60 ha sido una herramienta para que conduzcan sin inconvenientes; no obstante, ha surgido una nueva preocupación ante posibles cambios en la gestión de información por parte del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). En caso cuentes con dicha credencial, es necesario que sepas qué datos personales tuyos tomarán y bajo qué circunstancias se compartirían. Por esa razón, es esencial que sigas leyendo este artículo informativo.

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Antes de explicarte esta nueva medida que causa preocupación entre los extranjeros que residen en alguna ciudad de California, es clave revelarte de qué trata de una licencia AB 60 en el mencionado estado.

Según el DMV de California , es un documento especial para las personas que no pueden demostrar su estancia legal en Estados Unidos ; eso sí, es necesario que el solicitante cumpla con una serie de requisitos, tales como edad, exámenes y una serie de documentos.

Por consecuente, el inmigrante podría conducir legalmente dentro del estado de California; además, dicho documento le permitía identificarse a nivel estatal en distintas situaciones ; sin embargo, el panorama cambiará abruptamente ante una nueva medida del DMV.

Existe la posibilidad de que el organismo estatal comparta los datos de personas con licencias de conducir del estado, incluyendo aquellos con el permiso AB 60, a una base de datos gestionada por la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA, por sus siglas en inglés).

La licencia AB 60 permite a un solicitante sin estatus legal conducir por el estado de California sin inconvenientes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué datos pretende obtener este nuevo sistema del AAMVA

Conocida como la plataforma State-to-State Verification (S2S), pretende verificar el número de Seguro Social del conductor, si cuenta con licencias duplicadas en más de un estado o mantener un historial único de la persona.

Lo interesante de este nuevo sistema que su base datos integraría los cinco dígitos finales del Seguro Social de los titulares; sin embargo, aquellas personas que no estén afiliadas a este programa federal utilizarían el indicador especial “99999″, así lo explicó CalMatters .

Para los defensores de comunidades inmigrantes en California, aseguran que dicho número puede ser perjudicial para los extranjeros que no cuentan con estatus legal, pues se trataría de un código para identificar a aquellos sin autorización de residencia y así estén expuestos a ser arrestados.

Los titulares con número 99999 en el sistema S2S están expuestos a ser intervenidos por agentes federales en el momento menos esperado, según lo señalado por defensores de inmigrantes. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Qué opciones tienen los conductores con licencia AB 60 ante esta posible medida

Jaime Garza, portavoz del DMV de California, recomendó a los conductores inmigrantes del estado que inicien la solicitud de cancelación voluntaria de su licencia ante el organismo correspondiente; dicha acción significaría que la persona no podrá conducir legalmente.

Pese a que la participación en este plan puede revertirse, su ejecución dependerá de que el Congreso local aprueba el fondo presupuestario. Por el momento, distintos legisladores han cuestionado formalmente la medida.

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