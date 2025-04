A medida que se acerca la temporada de viajes de verano, muchos titulares de Green Card y Visas de Estados Unidos mantienen la expectativa de cualquier cambio que hagan las entidades oficiales, debido a las detenciones o el negado de reingresos de miles de personas en aeropuertos y cruces fronterizos. La administración de Donald Trump señala que aquellos que no han violado ninguna ley “no tienen nada que temer”.

“La administración Trump ha dado a los residentes permanentes y titulares de visas muchas razones para preocuparse por tener problemas al intentar regresar a Estados Unidos después de un viaje al extranjero”, dijo César Cuauhtémoc García Hernández, titular de la cátedra Gregory Williams de derechos civiles y libertades civiles en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio, en una entrevista.

Una familia de origen mexicano compartió su experiencia al regresar a EE.UU. con residencia permanente. (Foto: Getty Images) ×

¿Es seguro viajar fuera de EE.UU. para los titulares de la Green Card?

“En general, no hay garantía de que a usted lo admitan en Estados Unidos, ese siempre ha sido el caso”, dijo Shannon Shepherd, presidenta del comité de medios de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

Según el gobierno de Estados Unidos, los residentes permanentes legales (titulares de la Green Card) y aquellos con visas válidas aún pueden salir y volver a ingresar al país, siempre y cuando no hayan violado ninguna ley ni cometido fraude migratorio.

¿Es seguro viajar internacionalmente para los titulares de visas de EE.UU.?

Los inmigrantes sin estatus de residente permanente legal enfrentan un poco más de incertidumbre. Si una persona está en proceso de solicitar una Green Card, generalmente no puede salir del país sin un permiso de viaje adelantado. Este es un documento de viaje que el USCIS debe otorgar antes del viaje, no durante el mismo.

El gobierno estadounidense también aclara en sus sitios web que una visa solo permite a los inmigrantes llegar a un puerto de entrada estadounidense, como el control de pasaportes en un aeropuerto. No garantiza la entrada al país, y los oficiales de la CBP que revisan sus documentos tienen la facultad de denegar la entrada si encuentran una razón válida para hacerlo.

Donald Trump sigue con sus políticas severas contra la inmigración (Foto: AFP / iStock) ×

¿Qué pasa si lo detienen en la frontera?

Si un titular de una Green Card o de una vida decide viajar al exterior y es detenido por la CBP a su regreso a los EE. UU., el consejo de Shepherd fue ser honesto con los oficiales para evitar la detención o la negación de entrada.

“Esto no sucede tanto con los titulares de tarjetas verdes, sino con quienes tienen visas de no inmigrante o de visitante y vienen a visitar a su pareja, pero dicen ‘Solo estoy aquí para ver la Estatua de la Libertad’ o algo así, y luego encuentran un montón de mensajes de texto dirigidos a su pareja; son cosas así que si lo hubieran revelado desde el principio, tal vez no habría sido un problema”, dijo Shepherd.

Los titulares de estos documentos deben asegurarse de tener un registro de su salida de EE. UU.

El Centro Nacional de Leyes de Inmigración aconseja a quienes son detenidos en los puertos de entrada que respondan preguntas, en lugar de permanecer en silencio, y que busquen un abogado que esté presente para responder preguntas no relacionadas con el estatus migratorio.

Los titulares de la Green Card no están obligados a responder más preguntas de los oficiales, pero negarse a hacerlo puede retrasar su entrada a Estados Unidos, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). El grupo también anima a los inmigrantes a tener a mano el número de teléfono de un abogado, en el peor de los casos.