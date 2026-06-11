El cielo nocturno de los Estados Unidos se prepara para alojar un fenómeno astronómico que capturará a millones de sus habitantes. Sucede que tres de los planetas más brillantes del sistema se alinearán, brindando un despliegue visual único que no será obligatorio el uso de equipos profesionales para disfrutarlo. En esta nota descubrirás las fechas exactas, los mejores horarios y los consejos clave para presenciar a los planetas Mercurio, Venus y Júpiter.

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En días previos, algunos residentes del país han observado la presencia de dos objetos brillantes en el cielo: se trata de los planetas Venus y Júpiter . Para mejorar este espectáculo, los expertos en astronomía confirmaron el avistamiento de Mercurio, lo que permitiría visualizar un desfile planetario.

Aunque se podría pensar que la presencia de estos tres cuerpos celestes será un proceso que ocurrirá dentro de varios meses, el informe mensual de la NASA revela que este fenómeno astronómico está más cerca de lo esperado.

Este evento celestial ocurrirá más pronto de lo que imaginas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cuándo se presenciará el desfile planetario en el cielo de Estados Unidos

De acuerdo a este reporte entregado por la NASA, existe una gran probabilidad que, desde el jueves 11 hasta el lunes 15 de junio, los planetas Mercurio Venus y Júpiter formen una alineación celestial, conocida como “desfile planetario”.

Dónde y cómo se puede observar el desfile planetario en Estados Unidos

Quienes residen en Estados Unidos y el resto del hemisferio norte podrán observar esta alineación planetaria sin ninguna complicación; para ello, deben dirigir la mirada hacia el oeste durante el anochecer para percibir el encuentro de Mercurio con Venus y Júpiter .

Para tener una mejor experiencia, es necesario localizar un punto geográfico en el país que esté libre de contaminación lumínica y que cuente con una visibilidad limpia hacia el horizonte, evitando árboles o edificaciones de gran altura.

Para esta ocasión, no es necesario contar con telescopios o algún equipo especial para visualizar este fenómeno celestial, ya que Mercurio, Venus y Júpiter son considerados como planetas visibles sin ayuda óptica, según la NASA .

Los expertos de la NASA señalan que no es necesario contar con un equipo especializado para presenciar la alineación planetaria. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿Ocurrirán otras alineaciones planetarias?

La NASA precisó que ocurrirán dos eventos de este tipo, pero a largo plazo. El primero se dará a finales de octubre de 2028, donde se prevé que cinco planetas se visualizarán simultáneamente antes del amanecer.

El otro fenómeno celestial está proyectado para febrero de 2034; se espera la misma situación: cinco planetas alineados tras la puesta del sol. Pese a ello, se estima que Venus y Mercurio pueden ser observados con ayuda de un equipo especializado.

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