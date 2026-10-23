Si vas a viajar en avión por Estados Unidos, es importante mantener la calma y tratar con respeto al personal de los controles de seguridad. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) advierte que amenazar, poner en peligro o agredir a sus agentes durante la inspección puede acarrear multas y consecuencias penales. No se trata simplemente de molestarse por una demora, sino de evitar conductas que comprometan la seguridad del personal. En esta nota, te contamos qué sanciones podrías enfrentar y qué comportamientos debes evitar.

La TSA recordó a los viajeros que no se permiten amenazas, abuso verbal ni violencia física en los controles de seguridad (Foto: TSA)

¿CUÁL ES LA MULTA POR AMENAZAR O AGREDIR A LOS AGENTES DE LA TSA?

En una fotografía publicada en su cuenta de Facebook el 22 de octubre de 2026, la TSA recordó que no se permiten amenazas, abuso verbal ni violencia física en los controles de seguridad. El cartel mostrado advierte de posibles sanciones penales y multas de hasta US$13,910.

“No amenazas. No abuso verbal. No violencia física de ningún tipo. Si amenaza, pone en peligro o daña a los agentes de seguridad del transporte durante el control de seguridad, la TSA aplicará sanciones penales y multas de hasta 13,910 dólares. Gracias por su comprensión”, se lee en el cartel.

Amenazar o agredir al personal durante la inspección puede acarrear sanciones económicas y consecuencias penales (Foto: TSA / Facebook)

Sin embargo, la guía de sanciones de la agencia y el reglamento federal consultado contemplan multas civiles de hasta US$17,062 por determinadas infracciones. Por tal motivo, la cifra que aparece en el cartel no debe confundirse con el máximo recogido en esas disposiciones.

¿De cuánto puede ser la multa según la guía?

La guía de sanciones de la TSA, actualizada el 24 de enero de 2025, establece los siguientes rangos de multas, según las interferencias en los controles de seguridad:

Conducta Multa civil prevista en la guía Interferencia no física con la inspección De US$2,570 a US$12,900 Agresión sin lesiones De US$2,570 a US$12,900 Agresión con lesiones De US$12,900 a US$17,062

Cabe precisar que la cantidad depende de las circunstancias del caso, para ello debe tenerse en cuenta diversos factores como la gravedad, los antecedentes de infracciones y otras sanciones relacionadas con el mismo hecho. También es importante mencionar que no existe una multa automática por “perder la calma”: lo sancionable es la conducta concreta, como intimidar al personal o impedir que realice la inspección.

¿Qué otras consecuencias puedes enfrentar?

Cargos penales y prisión. Además de la multa administrativa, si alguien agrede a un empleado con funciones de seguridad en un aeropuerto e interfiere con su trabajo, también puede ser castigado penalmente con hasta 10 años de prisión, de acuerdo con la legislación federal. Si se utiliza un arma peligrosa, la ley permite penas aún mayores, incluida la cadena perpetua.

Además de la multa administrativa, si alguien agrede a un empleado con funciones de seguridad en un aeropuerto e interfiere con su trabajo, también puede ser castigado penalmente con hasta 10 años de prisión, de acuerdo con la legislación federal. Si se utiliza un arma peligrosa, la ley permite penas aún mayores, incluida la cadena perpetua. Suspensión o pérdida de TSA PreCheck. Las infracciones relacionadas con agresiones, amenazas, intimidación o interferencia con las operaciones de seguridad pueden provocar la pérdida del acceso a los controles acelerados. Esta suspensión puede durar hasta cinco años por una primera infracción, o ser permanente en incidentes especialmente graves o reiterados.

¿QUÉ DEBES EVITAR SEGÚN LA TSA?

Para no incurrir en estas infracciones, debes evitar:

Amenazar o intimidar al personal de seguridad.

Agredir físicamente a un agente.

Obstaculizar o interrumpir el proceso de inspección, incluso sin contacto físico.

Hacer amenazas de bomba o proporcionar documentos falsos, conductas que también pueden generar sanciones y la pérdida de TSA PreCheck.

Así que ya sabes: amenazar, agredir o interferir con los agentes de la TSA durante un control de seguridad puede salirte muy caro, ya que te aplicarían multas civiles que pueden alcanzar los US$17,062 por infracción; y según la gravedad del incidente, también es posible enfrentar cargos penales y perder el acceso a TSA PreCheck.