Si estás pensando en iniciar un proceso migratorio en Estados Unidos, debes tener en cuenta los nuevos ajustes aplicados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés). Sucede que la entidad estatal aplicará un incremento en el costo de sus diversos trámites a partir del 16 de octubre. ¿De cuáles se tratan? Para tener más detalles sobre estos cambios, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Es importante señalar que, el pasado 30 de septiembre, USCIS anunció que aumentarán ciertas tarifas de inmigración en EE. UU. —conforme a la Ley HR 1— para el año fiscal 2027. Este incremento será ligero, ya que se está calculando la inflación ocurrida entre julio de 2025 y julio de 2026.

Estas nuevas tarifas serán visibles desde el 16 de octubre del presente año, según lo señalado en su sitio web oficial . Por lo tanto, es necesario estar pendiente a esta actualización y tener en cuenta ciertas consideraciones para evitar contratiempos o confusiones en ciertos trámites.

Muchos solicitantes pueden resultar perjudicados, ya que deben abonar más dinero de lo esperado. (Crédito: CHARLES-MCCLINTOCK WILSON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Qué trámites migratorios aumentarán su tarifa desde el 16 de octubre, según USCIS

Con lo señalado en el portal Federal Register , el USCIS aplicó el indicador IPC-U, que mide el costo de vida de los consumidores urbanos en este país, el cual experimentó un incremento aproximado del 3.36% entre julio de 2025 y julio de 2026.

En ese sentido, este porcentaje será aplicado a ciertas tarifas de trámites migratorios, las cuales serían redondeadas al múltiplo $10 más cercano hacia abajo, a excepción de la Tarifa Anual de Asilo que sigue una regla distinta. Con lo indicado, estos son los nuevos costos:

TRÁMITE MIGRATORIO TARIFA ACTUAL TARIFA MÁS INFLACIÓN TARIFA DEL AÑO FISCAL 2027 Tasa de asilo I-589 (Tasa inicial para extranjeros que presentan una solicitud de asilo) $100 $103.36 $100 Tarifa anual de solicitud de asilo pendiente I-589 $102 $105.43 $105 Documento de autorización de empleo (EAD) para solicitantes iniciales de asilo (formulario I-765) $560 $578.84 $570 Renovación o prórroga del permiso de trabajo (EAD) del solicitante de asilo (formulario I-765) $275 - $275 Permiso de trabajo inicial I-765 (EAD): válido por 1 año. $560 $578.84 $570 Renovación o extensión del permiso de trabajo (EAD) I-765: válido por 1 año. $280 $289.42 $280 I-765 Estatus de Protección Temporal (TPS) Inicial EAD: Válido por 1 año o la duración de la designación TPS, lo que sea más corto. $560 $578.84 $570 Renovación o extensión del permiso de trabajo TPS (formulario I-765): válido por 1 año. $280 $289.42 $280 I-765 Permiso de trabajo para reingreso (EAD) $280 $289.42 $280 Tarifa del TPS I-821 $510 $527.16 $520 Tarifa I-360 para menores inmigrantes especiales (SIJ) $250 $258.41 $250 Tarifa de libertad condicional de inmigración I-131 $1,020 $1,054.32 $1,050 Tarifa de inmigración I-94 $24 $24.81 $24

Tener en cuenta los nuevos costos de estos trámites migratorios evitará cualquier inconveniente durante el proceso. (Crédito:Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Qué tener en cuenta antes de enviar una solicitud con este nuevo ajuste de tarifas en ciertos trámites migratorios

Es importante que tengas en cuenta la fecha 16 de octubre. Entonces, si envías una solicitud por correo y el sello postal en dicho día o uno posterior, pagarás la nueva tarifa correspondiente al beneficio que estás solicitando. Por esa razón, es importante que revises estos costos para evitar cualquier rechazo o retraso en tu caso.