Las nuevas tarifas van de US$105 a US$1,050, según el trámite. Conoce cuáles aumentan y evita enviar el formulario con un pago insuficiente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Las nuevas tarifas van de US$105 a US$1,050, según el trámite. Conoce cuáles aumentan y evita enviar el formulario con un pago insuficiente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
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Si estás realizando un trámite ante el , presta mucha atención: . La agencia federal aplicará cambios en ciertos costos migratorios, por lo que es importante revisar con cuidado los requisitos antes de enviar formularios o realizar cualquier pago. ¿Qué montos se modificaron, a quiénes afecta esta medida y cuál es el error que puede poner en riesgo tu trámite? A continuación, te lo contamos.

USCIS aplicará el ajuste anual por inflación para el año fiscal 2027 (Foto: Charles-McClintock Wilson / Nurphoto vía AFP)
USCIS aplicará el ajuste anual por inflación para el año fiscal 2027 (Foto: Charles-McClintock Wilson / Nurphoto vía AFP)

ESTOS SON LOS TRÁMITES QUE COSTARÁN MÁS

Desde el viernes 16 de octubre de 2026, cuatro tarifas ajustadas por inflación para el año fiscal 2027. El cambio solo afecta ciertos trámites relacionados con asilo, parole, permiso de trabajo inicial y TPS.

TrámiteFormularioTarifa anteriorNueva tarifa desde el 16 de octubre
Tarifa anual para solicitud de asilo pendienteI-589US$102US$105
Permiso de parole migratorioI-131US$1,020US$1,050
Permiso de trabajo inicial para solicitantes de asilo, parole o TPSI-765US$560US$570
Solicitud de Estatus de Protección TemporalI-821US$510US$520

EL ERROR DE PAGO QUE PUEDE RETRASAR TU TRÁMITE MIGRATORIO

Si recibe una solicitud con matasellos del 16 de octubre de 2026 o fecha posterior y lleva el monto anterior, la rechazará por no incluir la tarifa correcta.

“Las tarifas anunciadas entrarán en vigor a partir de la fecha indicada – 16 de octubre de 2026–. Cualquier solicitud de beneficio de inmigración con matasellos de las solicitudes presentadas desde esa fecha o después, sin el pago de la tasa correspondiente, serán rechazadas”, .

Por lo tanto, la fecha que importa para los envíos postales es la del matasellos, no la fecha en que firmaste el formulario; por eso, la tarifa anterior solo puede usarse si el paquete fue enviado con matasellos del 15 de octubre de 2026 o antes.

OJO: esto no equivale a una negación del caso, pero el trámite no será aceptado y deberá enviarse nuevamente con el pago actualizado.

RECOMENDACIÓN PARA EVITAR QUE DEVUELVAN TU CASO

Antes de hacer tu trámite, revisa el formulario, la categoría migratoria y el monto exacto exigido para tu caso, ya que un pago insuficiente puede causar demoras importantes e incluso hacerte perder una fecha límite, por ejemplo, en un período de reinscripción de TPS.

Los cambios afectan ciertos pagos vinculados con asilo, parole, permisos de trabajo iniciales y Estatus de Protección Temporal (TPS) (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los cambios afectan ciertos pagos vinculados con asilo, parole, permisos de trabajo iniciales y Estatus de Protección Temporal (TPS) (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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