Si estás realizando un trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), presta mucha atención: a partir del 16 de octubre de 2026, tu solicitud podría ser devuelta si el pago no incluye la tarifa actualizada. La agencia federal aplicará cambios en ciertos costos migratorios, por lo que es importante revisar con cuidado los requisitos antes de enviar formularios o realizar cualquier pago. ¿Qué montos se modificaron, a quiénes afecta esta medida y cuál es el error que puede poner en riesgo tu trámite? A continuación, te lo contamos.
ESTOS SON LOS TRÁMITES QUE COSTARÁN MÁS
Desde el viernes 16 de octubre de 2026, USCIS aplica cuatro tarifas ajustadas por inflación para el año fiscal 2027. El cambio solo afecta ciertos trámites relacionados con asilo, parole, permiso de trabajo inicial y TPS.
|Trámite
|Formulario
|Tarifa anterior
|Nueva tarifa desde el 16 de octubre
|Tarifa anual para solicitud de asilo pendiente
|I-589
|US$102
|US$105
|Permiso de parole migratorio
|I-131
|US$1,020
|US$1,050
|Permiso de trabajo inicial para solicitantes de asilo, parole o TPS
|I-765
|US$560
|US$570
|Solicitud de Estatus de Protección Temporal
|I-821
|US$510
|US$520
EL ERROR DE PAGO QUE PUEDE RETRASAR TU TRÁMITE MIGRATORIO
Si USCIS recibe una solicitud con matasellos del 16 de octubre de 2026 o fecha posterior y lleva el monto anterior, la rechazará por no incluir la tarifa correcta.
“Las tarifas anunciadas entrarán en vigor a partir de la fecha indicada – 16 de octubre de 2026–. Cualquier solicitud de beneficio de inmigración con matasellos de las solicitudes presentadas desde esa fecha o después, sin el pago de la tasa correspondiente, serán rechazadas”, se lee en el aviso de la agencia federal.
Por lo tanto, la fecha que importa para los envíos postales es la del matasellos, no la fecha en que firmaste el formulario; por eso, la tarifa anterior solo puede usarse si el paquete fue enviado con matasellos del 15 de octubre de 2026 o antes.
OJO: esto no equivale a una negación del caso, pero el trámite no será aceptado y deberá enviarse nuevamente con el pago actualizado.
RECOMENDACIÓN PARA EVITAR QUE DEVUELVAN TU CASO
Antes de hacer tu trámite, revisa el formulario, la categoría migratoria y el monto exacto exigido para tu caso, ya que un pago insuficiente puede causar demoras importantes e incluso hacerte perder una fecha límite, por ejemplo, en un período de reinscripción de TPS.
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