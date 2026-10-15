Aunque comenzó a aplicarse el 30 de octubre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó el 14 de octubre de 2026, en el Registro Federal, la regla definitiva que confirma la eliminación de las extensiones automáticas para determinados permisos de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés). La medida pone fin al período de extensión automática de hasta 540 días, adoptado durante la administración de Joe Biden. A continuación, te explicamos qué cambia, a quiénes afecta y cuáles son las excepciones.

En el resumen de la norma, el DHS señala que poner fin a la extensión automática de los EAD fortalece la integridad del sistema de beneficios y prioriza la verificación y evaluación adecuadas de los extranjeros antes de concederles una nueva autorización de empleo o emitirles un nuevo permiso de trabajo. Cabe precisar que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es la agencia encargada de tramitar estos permisos.

La medida no alcanza a todos los casos: continúan ciertas extensiones autorizadas por ley o mediante avisos del Registro Federal (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ CAMBIA CON EL FIN DE LAS EXTENSIONES AUTOMÁTICAS DE CIERTOS PERMISOS DE TRABAJO?

Antes: quienes presentaban a tiempo la renovación de ciertos permisos de trabajo podían conservar su autorización laboral de forma automática —en algunos casos hasta por 540 días— mientras USCIS resolvía la solicitud.

quienes presentaban a tiempo la renovación de ciertos permisos de trabajo podían conservar su autorización laboral de forma automática —en algunos casos hasta por 540 días— mientras USCIS resolvía la solicitud. Ahora: para las solicitudes de renovación presentadas a partir del 30 de octubre de 2025, el recibo de USCIS ya no extiende automáticamente la vigencia del EAD.

Esto significa que, si la tarjeta vence antes de que USCIS apruebe la renovación, la persona debe dejar de trabajar hasta recibir el nuevo permiso, salvo que aplique una excepción. La regla definitiva entró en vigor el 14 de octubre de 2026, aunque el cambio ya operaba desde octubre de 2025 bajo una regla interina.

“El gobierno nos está mostrando las ganas que tiene de que nos cansemos y nos vayamos, porque están cancelando la extensión automática y están aumentando el tiempo de procesamiento de las renovaciones de permisos de trabajo. Así que uno puede presentar su aplicación de renovación a tiempo y pueden pasar muchos meses sin tener una prueba de que puede trabajar y eso es muy triste”, dijo Kathia Quiros, analista de inmigración de Noticias Telemundo.

¿A QUIÉNES AFECTA EL FIN DE LAS EXTENSIONES AUTOMÁTICAS DE LOS PERMISOS DE TRABAJO?

Afecta a personas cuya autorización laboral depende de un EAD renovable y que antes podían beneficiarse de una extensión automática, entre ellas:

Solicitantes de asilo con EAD de categoría C08.

Personas con una solicitud de ajuste de estatus pendiente, con EAD de categoría C09.

Cónyuges H-4 de trabajadores con visa H-1B que requieren un EAD para trabajar, categoría C26.

Otros titulares de EAD que estaban incluidos en la norma de extensión automática de 8 CFR 274a.13(d), como determinadas personas con solicitudes migratorias pendientes.

“Generalmente, las categorías que se van a ver más afectadas son las categorías C8, que es la categoría de asilo que se renovaba automáticamente. Cuando una persona somete una petición de ajuste de estatus, que obtiene un permiso de trabajo bajo la categoría C9, también podrían verse afectados, dependiendo de cuánto tiempo su proceso esté pendiente con USCIS”, señaló la abogada de inmigración Eliana Sepúlveda a Telemundo Houston.

OJO: esto no significa que esas personas pierdan permanentemente la posibilidad de renovar el permiso, lo que cambia es la posibilidad de seguir trabajando mientras USCIS procesa la renovación.

USCIS aplicará la nueva regla del DHS sobre permisos de trabajo (Foto: Freepik / USCIS)

¿CUÁLES SON LAS EXCEPCIONES?

Solicitudes presentadas antes del 30 de octubre de 2025: quienes cumplieron los requisitos de la regla anterior pueden conservar la extensión automática aplicable, de hasta 540 días.

quienes cumplieron los requisitos de la regla anterior pueden conservar la extensión automática aplicable, de hasta 540 días. TPS: se mantienen las extensiones que estén expresamente autorizadas por ley, reglamento o avisos del Federal Register relacionados con el Estatus de Protección Temporal, precisa USCIS.

se mantienen las extensiones que estén expresamente autorizadas por ley, reglamento o avisos del Federal Register relacionados con el Estatus de Protección Temporal, precisa USCIS. Cónyuges E y L: su autorización de empleo está vinculada a su estatus migratorio y su documento I-94, por lo que no depende de una extensión automática del EAD bajo esta regla.

RECOMENDACIÓN

Quienes necesiten renovar un EAD deberían presentar el Formulario I-765 tan pronto como el periodo de presentación lo permita y vigilar el estado del caso. Si se aproxima el vencimiento, es aconsejable pedir orientación a un abogado de inmigración o a un representante acreditado por el Departamento de Justicia, especialmente antes de seguir trabajando con un permiso expirado.

LAS REPERCUSIONES QUE TENDRÁ LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA

El DHS calcula que, durante los primeros 18 meses de aplicación de la norma —desde mayo de 2027—, entre 20,000 y 33,000 permisos de trabajo podrían vencer antes de que USCIS termine de procesar sus renovaciones. Eso podría obligar a algunas personas a dejar de trabajar temporalmente y, por lo tanto, perder ingresos.

La medida también tendría efectos para los empleadores. Las empresas podrían enfrentar dificultades y costos para reemplazar a trabajadores cuyos permisos venzan, especialmente si no encuentran fácilmente a otra persona para el puesto. El DHS estima que entre 1,700 y 2,800 empleadores podrían verse afectados, precisa el documento del Registro Federal, del 14 de octubre de 2026.

Según sus cálculos, la pérdida de productividad para las empresas podría alcanzar US$138.1 millones, mientras que los costos por contratar y capacitar reemplazos podrían sumar US$312.1 millones. Además, el Gobierno Federal podría recaudar unos US$14.5 millones menos en impuestos durante ese período.

El DHS aclaró que estas son estimaciones y que las cifras pueden cambiar, ya que dependen de factores como los tiempos de procesamiento de USCIS, el número de solicitudes y la rapidez con que las personas presenten la renovación de su permiso.

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