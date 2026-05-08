El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) continúa siendo tema de conversación por las acciones que viene tomando. En días en los que se anunció el esperado levantamiento del congelamiento que mantenía paralizados miles de procesos migratorios para ciudadanos de 39 naciones calificadas como de “alto riesgo”, en especial a los de Venezuela, Cuba y Haití y que los médicos ya pueden renovar sus visas tras la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), muchos continúan preocupados por sus casos de asilos pendientes. Por el momento es oficial que desde el 29 de mayo se aplicarán sanciones inmediatas a quienes incumplan con el pago de la cuota anual y obligatoria de asilo de $102 (ajustada por la inflación), algo que afecta a casi 4 millones de solicitudes que aún no tienen respuesta. Si estás en este grupo, es importante que conozcas que la agencia federal está cerrando ciertos procesos y las razones son diversas. Aquí te comparto las que más destacan para que estés atento a tu expediente y no resultes perjudicado, ya que tener uno en trámite no garantiza que permanecerá abierto indefinidamente.

MIRA TAMBIÉN Atención solicitantes de asilo en EE.UU.: lo que cambia desde el 18 de mayo tras decisión de USCIS

¿Qué sucede con los casos de asilo?

Por primero que debes saber es que USCIS revisa cada expediente de forma individual y puede tomar distintas decisiones si detecta problemas con la solicitud, inconsistencias en la entrevista o falta de respuesta del solicitante. Por eso, aunque muchas personas esperan una resolución durante meses o incluso años, no todos los casos siguen el mismo curso.

Es aquí donde se debe tener en cuenta que si la persona no cumple con ciertas obligaciones o su expediente presenta errores graves, el caso puede complicarse rápidamente. Esto es especialmente importante para quienes presentaron su solicitud sin asesoría adecuada o con documentos incompletos.

USCIS anunció medidas por no pagar la tarifa anual de asilo a partir de este 29 de mayo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Razones más frecuentes por las que USCIS puede cerrar tu caso de asilo

Entre las causas más comunes por las que un caso de asilo puede cerrarse o ser rechazado están las siguientes:

Inconsistencias en la información personal.

Contradicciones en el relato del miedo a regresar al país de origen.

Falta de pruebas que respalden la persecución alegada.

El solicitante no compareció a una cita para toma de huellas o datos biométricos.

El solicitante no actualizó su dirección o abandonó el proceso.

Presentar documentos falsos o alterados (esto no solo afecta el asilo, sino también futuros trámites migratorios).

Si el solicitante ya recibió protección en otro país o tiene antecedentes que lo hacen inelegible.

Cómo evitar el cierre de tu caso de asilo: errores que no debes cometer

Para reducir el riesgo de problemas, toma en cuenta esto:

Revisa que toda la información del formulario sea coherente con tus declaraciones y con los documentos de respaldo. Nombres, fechas, lugares, rutas de viaje y antecedentes deben coincidir en cada parte del expediente.

Revisa periódicamente tu buzón de correo postal donde recibes la correspondencia de USCIS.

Responder a tiempo cualquier notificación de USCIS. Si la agencia envía una solicitud de evidencia adicional o una cita y la persona no responde, el caso puede quedar en riesgo.

Mantén actualizada la dirección postal a través de myUSCIS o enviando a USCIS el formulario AR-11 y conservar copias de todo lo enviado.

Revisa periódicamente el estatus de tu caso en myUSCIS o a través USCIS.GOV

Ten en cuenta estos consejos ya que el asilo es uno de los procesos migratorios más delicados y USCIS no cierra casos de manera arbitraria, sino que evalúa cada expediente según sus méritos y su cumplimiento con la ley. Un error en la solicitud puede tener consecuencias serias. Por eso, lo ideal es consultar con un abogado de inmigración o un representante acreditado antes de enviar cualquier documento.

Lo recomendable es informarte y hablar con tu abogado para estar seguro que tus documentos están correctos en tu solicitud de asilo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Quiénes pueden solicitar asilo en Estados Unidos?

Desde la web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) se detalla que los inmigrantes puede solicitar protección porque han sufrido persecución o porque tienen temor de sufrir persecución por su:

Raza

Religión

Nacionalidad

Pertenencia a un grupo social en particular

Opinión política

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!