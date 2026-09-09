Un detalle aparentemente menor puede convertirse en un problema para quienes estén por solicitar o renovar un permiso de trabajo en Estados Unidos. A partir del 15 de septiembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) exigirá una nueva versión del Formulario I-765, utilizado para solicitar la Autorización de Empleo. A continuación, conoce qué cambia con esta actualización y qué debes tener en cuenta para evitar que tu solicitud sea rechazada por utilizar una versión incorrecta.

La agencia estableció una fecha límite clara y no habrá período de gracia para la transición. Por ello, una solicitud presentada con la versión anterior después de la fecha indicada será rechazada, aunque el resto de los documentos requeridos esté completo.

El Formulario I-765 es el documento que determinadas personas extranjeras deben presentar para solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD), conocido comúnmente como permiso de trabajo.

USCIS exigirá una nueva versión del Formulario I-765. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué cambia para el permiso de trabajo desde el 15 de septiembre?

Hasta el 14 de septiembre de 2026, USCIS seguirá aceptando la edición del Formulario I-765 con fecha 08/21/25. Sin embargo, desde el 15 de septiembre, la agencia solo aceptará la nueva edición, identificada con la fecha 09/15/26.

El cambio es especialmente importante para las personas que ya están preparando su solicitud, ya que utilizar una versión incorrecta puede provocar el rechazo del trámite.

Fecha de presentación Formulario I-765 que corresponde Hasta el 14 de septiembre de 2026 Edición 08/21/25 Desde el 15 de septiembre de 2026 Nueva edición 09/15/26 Nueva edición antes del 15 de septiembre No corresponde utilizarla

En los trámites enviados por correo, USCIS tendrá en cuenta la fecha del matasellos. Para las solicitudes presentadas electrónicamente, se considerará el día en que el formulario sea enviado mediante el sistema de la agencia.

¿Qué pasa si presentas el Formulario I-765 anterior?

USCIS informó que rechazará la edición 08/21/25 del Formulario I-765 si tiene matasellos del 15 de septiembre de 2026 o una fecha posterior, o si es presentada electrónicamente a partir de ese día.

El rechazo no significa necesariamente que la persona haya perdido el derecho a solicitar una autorización de empleo. Sin embargo, puede obligarla a preparar y presentar nuevamente el trámite, lo que podría generar demoras.

La situación puede ser especialmente importante para quienes necesitan renovar un permiso de trabajo que está próximo a vencer. Un retraso en la presentación podría complicar sus planes de empleo si necesitan contar con una autorización vigente.

Por ello, quienes hayan descargado el formulario hace días o semanas deberían comprobar nuevamente la versión vigente antes de enviarlo.

La fecha de edición aparece en la parte inferior de las páginas del formulario. USCIS también recomienda verificar que todas las páginas correspondan a la misma edición.

¿Por qué USCIS cambia el Formulario I-765?

La actualización está relacionada con una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que también entrará en vigor el 15 de septiembre de 2026.

La normativa modifica la manera en que determinados extranjeros pertenecientes a las categorías F, J e I son admitidos en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran estudiantes internacionales, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros.

La nueva regla reemplaza, para esas categorías, el sistema conocido como “duración del estatus” por períodos de admisión con una fecha determinada.

El Gobierno federal publicó la regulación definitiva el 17 de julio de 2026 y estableció el 15 de septiembre como fecha para su entrada en vigor.

El cambio resulta especialmente relevante para determinados estudiantes F-1 que solicitan autorizaciones de empleo relacionadas con el Optional Practical Training (OPT) o las extensiones STEM OPT.

USCIS podría rechazar solicitudes presentadas con el formulario anterior. | Crédito: Freepik

¿USCIS también modificará otro formulario migratorio?

Sí. El mismo 15 de septiembre de 2026 entrará en vigor una nueva edición del Formulario I-539, utilizado para solicitar la extensión o el cambio de estatus de no inmigrante.

En este caso, la versión anterior corresponde a la edición 08/28/24, que será reemplazada por la nueva edición 09/15/26.

USCIS tampoco establecerá un período de gracia para este formulario. Por ello, quienes tengan previsto presentar un I-539 cerca de la fecha de transición también deberán comprobar qué edición corresponde utilizar.

¿Cómo evitar el rechazo de la solicitud de permiso de trabajo?

La principal recomendación para quienes vayan a presentar un Formulario I-765 cerca del 15 de septiembre es revisar directamente la versión disponible en el sitio oficial de USCIS antes de enviar la solicitud.

Si el trámite se presenta antes del 15 de septiembre, corresponde utilizar la edición 08/21/25. Si se presenta ese día o después, deberá utilizarse la nueva edición 09/15/26.

También es importante revisar que todas las páginas pertenezcan a la misma versión y que el formulario esté acompañado por la documentación correspondiente al caso.

De esta manera, los solicitantes pueden reducir el riesgo de que su trámite sea rechazado por utilizar una edición incorrecta del formulario.