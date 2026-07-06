El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) activó un nuevo requisito de registro para ciertos inmigrantes en Estados Unidos mediante el Formulario G-325R, un trámite biográfico que busca dejar constancia oficial de que la persona cumplió con la obligación de registrarse ante el gobierno federal. Este formulario no aplica a todos por igual: está dirigido a extranjeros que no habían quedado debidamente registrados antes, mientras que personas con documentos como residencia permanente, I-94 o autorización de empleo quedan excluidas. Quienes sí están en la lista no deben solo presentarlo, sino tener en cuenta lo que deben hacer después de enviarlo. Aquí te lo detallo para evitar problemas en caso de una eventual parada de revisión del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés).

MIRA TAMBIÉN Nueva ley de registro de extranjeros en EE.UU.: qué documentos acepta el ICE

Qué es el Formulario G-325R

El G-325R, llamado “Información Biográfica – Registro”, es el documento que USCIS usa para recolectar datos personales de ciertos extranjeros y formalizar su registro dentro del sistema migratorio. Entre los datos que se solicitan figuran nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de entrada a EE.UU., domicilio actual y, cuando corresponde, antecedentes penales. Se presenta en línea a través de una cuenta de USCIS y no en papel. Hay que completar el formulario con datos exactos y guardar el comprobante final una vez emitido.

Este nuevo requisito es relevante porque convierte el registro en un paso formal y verificable para personas que antes no habían quedado documentadas de manera adecuada ante el gobierno federal.

Quiénes deben presentarlo

La obligación alcanza a determinados extranjeros que ingresaron al país y no cumplieron antes con el registro exigido por la ley de inmigración, según la actualización difundida por el DHS. En cambio, quienes ya cuentan con registros o documentos migratorios como residencia, I-94 o EAD no tendrían que hacer este trámite bajo esta regla. Para las familias, se ha informado que los menores también deben registrarse desde una cuenta separada, abierta por padres o tutores.

El nuevo formulario migratorio que se suma como prueba ante un control del ICE se debe llenar en línea desde una cuenta de USCIS. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué hacer después de enviarlo

Después de presentar el G-325R, USCIS revisa la información y, si corresponde, programa una cita biométrica para tomar huellas dactilares, fotografía y firma. Una vez completado ese paso, el solicitante puede descargar desde su cuenta de myUSCIS una constancia o prueba de registro oficial. Ese comprobante sirve como evidencia de cumplimiento y puede presentarse ante un control migratorio de ICE.

En términos prácticos, USCIS está pidiendo a los afectados que no solo envíen sus datos, sino que también conserven la prueba digital de que completaron el proceso. Además, se advierte que no cumplir con el registro o con la cita biométrica puede traer consecuencias legales y sanciones.

Lo que no otorga el Formulario G-325R

USCIS aclara que completar el Formulario G-325R no modifica el estatus migratorio de una persona.

que completar el Formulario G-325R no modifica el estatus migratorio de una persona. No concede autorización para trabajar en Estados Unidos.

No sustituye una visa vigente.

No reemplaza otros documentos migratorios que acreditan una condición legal específica.

No ofrece protección frente a un proceso de deportación.

Su emisión únicamente acredita que la persona cumplió con la obligación legal de registrarse cuando así corresponde.

Qué documentos acepta ICE con la nueva ley de registro de extranjeros en EE.UU.

Desde el 29 de junio entró en vigor una nueva regla que actualiza el listado oficial de documentos válidos para acreditar el registro migratorio, al tiempo que mantiene la obligación de que los extranjeros registrados mayores de 18 años lleven esa constancia consigo en todo momento. No cumplir con este requisito puede derivar en sanciones que incluyen multas e incluso penas de prisión, por lo que conviene revisar si se cuenta con la documentación adecuada. La actualización publicada en el Federal Register establece cuáles son los documentos que pueden utilizar los extranjeros para demostrar su registro migratorio durante una verificación realizada por el ICE y, entre ellos, figura el USCIS Proof of Alien G-325R Registration o certificado emitido tras completar el Formulario G-325R y que se debe descargar desde la cuenta en myUSCIS.

El ICE reconoce una lista actualizada de documentos válidos para acreditar el registro migratorio en EE.UU. durante una inspección y entre ellos está el Formulario G-325R. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué pasa si un extranjero no lleva la constancia de registro?

La normativa mantiene vigente la obligación de que todos los extranjeros registrados mayores de 18 años lleven consigo una prueba de registro en todo momento.

No portar alguno de los documentos reconocidos por la ley puede constituir un delito menor, con sanciones que incluyen:

Una multa de hasta US$5.000.

Una pena de prisión de hasta 30 días.

O ambas sanciones, dependiendo del caso.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan que quienes estén obligados a registrarse verifiquen que cuentan con un documento válido y lo mantengan disponible durante su permanencia en EE.UU.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!