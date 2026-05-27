Los pasajeros que viajan por Estados Unidos están cada vez más familiarizados con el uso de identificaciones digitales (Digital ID) en los aeropuertos, una tendencia que ha ido creciendo gracias a la integración de servicios como Google Wallet y Apple Wallet, los cuales ya permiten almacenar documentos digitales para facilitar el paso por los controles de seguridad. Este sistema, aceptado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), se utiliza en más de 250 aeropuertos del país y busca agilizar la verificación de identidad sin necesidad de presentar una identificación física en cada punto del proceso. Ahora, esta experiencia da un nuevo paso importante con la incorporación de una nueva opción para los usuarios de teléfonos Samsung, ampliando así las alternativas disponibles para millones de viajeros.

A partir de ahora, los miembros de CLEAR pueden añadir su CLEAR ID directamente a Samsung Wallet, lo que permite que los usuarios de estos teléfonos también puedan verificar su identidad en los controles de la TSA.

Con esta actualización, los dispositivos Samsung se suman oficialmente al ecosistema de identificaciones digitales aceptadas en aeropuertos, junto a Apple Wallet, que ya contaba con esta función.

La TSA en EE.UU. ahora permite nuevas opciones de Digital ID en dispositivos móviles compatibles. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Según explicó Woncheol Chai, vicepresidente ejecutivo de Samsung Electronics, esta alianza busca hacer los viajes más simples y seguros, permitiendo que los usuarios dejen su documento físico en la mochila y utilicen una Digital ID protegida desde su teléfono.

Qué es CLEAR ID

La CLEAR ID es una forma de identificación aceptada en los puntos de control de la TSA y puede ser utilizada en aeropuertos de todo el país. Además, cualquier miembro de CLEAR puede obtener su identificación digital siguiendo los pasos indicados en la web de la compañía.

La empresa también destacó que su plataforma ya estaba integrada previamente en Apple Wallet y Google Wallet, y ahora da el salto a Samsung Wallet como parte de su expansión.

El director ejecutivo de CLEAR, Caryn Seidman Becker, señaló que esta integración refuerza la seguridad y la facilidad del proceso de verificación, permitiendo que la identidad del usuario esté disponible “en la palma de su mano” de manera simple y confiable.

Por su parte, la compañía recordó que muchas entidades estatales en EE.UU. también ofrecen licencias e identificaciones digitales compatibles con los controles de la TSA.

La TSA en EE.UU. impulsa el uso de tecnología digital para mejorar la verificación de identidad de viajeros. | Crédito: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ventajas de usar CLEAR ID en aeropuertos de EE.UU.

En cuanto al servicio CLEAR, este permite a los viajeros agilizar su paso por el aeropuerto, ya que pueden ser guiados a una fila prioritaria donde su identidad es verificada de forma más rápida.

Aunque la identificación CLEAR ID puede obtenerse de forma gratuita, el acceso al programa CLEAR+ tiene un costo de 209 dólares al año, e incluye beneficios adicionales como el acceso a esta fila acelerada, incluso para quienes viajan con menores de edad.

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