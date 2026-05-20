La llegada del Mundial 2026 ya comenzó a mover millones de viajes hacia Estados Unidos incluso antes del inicio oficial del torneo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, conocida como CBP, informó que entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026 recibió más de 5,9 millones de solicitudes del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), de las cuales aprobó alrededor de 5 millones. Sin embargo, junto con este enorme flujo de turistas y aficionados, las autoridades también emitieron una serie de advertencias para quienes planean ingresar a territorio estadounidense durante la Copa del Mundo. El organismo busca evitar retrasos, problemas migratorios y complicaciones en aeropuertos y cruces fronterizos durante uno de los eventos deportivos más grandes de la historia.

Los países con más autorizaciones para viajar a EE.UU.

Según el comunicado oficial de la CBP, Reino Unido lidera la lista de países con más autorizaciones aprobadas para ingresar a EE.UU. antes del Mundial 2026. La cifra supera los 1,2 millones de permisos.

Francia aparece en segundo lugar con más de 570.000 aprobaciones, mientras que Alemania registra más de 530.000 autorizaciones de viaje.

De manera paralela, la CBP también informó que recibió 1,6 millones de solicitudes para los Programas de Viajero Confiable (TTP), entre los que destacan Global Entry, SENTRI y Nexus. Estos sistemas permiten acelerar el proceso migratorio para viajeros considerados de bajo riesgo.

Las autoridades destacaron que estas herramientas ayudan a reducir considerablemente los tiempos de espera tanto en aeropuertos como en cruces terrestres.

EE.UU. refuerza controles migratorios ante la llegada masiva de turistas por el Mundial 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Advertencias de la CBP para viajeros que lleguen a EE.UU. por el Mundial 2026

La CBP recomendó a todos los aficionados:

Verificar que el pasaporte esté vigente durante toda la estadía fuera del país de residencia.

durante toda la estadía fuera del país de residencia. Confirmar si se necesita autorización ESTA o algún otro permiso para ingresar a EE.UU.

o algún otro permiso para ingresar a EE.UU. Revisar la lista de artículos prohibidos o restringidos antes de viajar.

o restringidos antes de viajar. Declarar alimentos , plantas y productos de origen animal que se transporten al ingresar al país.

, plantas y productos de origen animal que se transporten al ingresar al país. Informar sobre dinero o instrumentos monetarios cuando las cantidades lo requieran.

o instrumentos monetarios cuando las cantidades lo requieran. Comunicar cualquier contacto reciente con animales o granjas antes de llegar a EE.UU.

Llegar con anticipación a los aeropuertos debido al aumento de controles y flujo de pasajeros por el Mundial 2026.

El Mundial 2026 en EE.UU. movilizará millones de visitantes y aumentará la vigilancia en aeropuertos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

La enorme preparación de EE.UU. para el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 será histórica por varias razones. El torneo contará con 48 selecciones y se disputará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

De los 104 partidos programados, 78 se jugarán en territorio estadounidense, motivo por el cual la CBP considera este evento como uno de los mayores desafíos logísticos y de seguridad en la historia del deporte.

La agencia también trabaja en la planificación del incremento de vuelos chárter y en la coordinación con las empresas encargadas del traslado de selecciones y aficionados.

En ese contexto, los pilotos y operadores de aeronaves deberán cumplir con el envío obligatorio de información mediante el Sistema de Información Anticipada de Pasajeros (APIS), utilizado por las autoridades para reforzar los controles de ingreso al país.

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