Si eres o fuiste cliente de AT&T en Estados Unidos, podrías recibir una compensación importante. La compañía llegó a un acuerdo de $177 millones de dólares tras múltiples filtraciones de datos que expusieron información sensible de millones de usuarios. La indemnización busca reparar los daños por estas violaciones de privacidad.

Desde 2024, AT&T ha estado bajo la lupa. La primera filtración afectó a más de 73 millones de cuentas, revelando datos como fechas de nacimiento y números de Seguro Social. En julio, un segundo incidente expuso registros de llamadas y mensajes de texto de casi todos sus clientes de telefonía móvil, lo que generó demandas colectivas a nivel federal y estatal.

AT&T acuerda pagar $177 millones tras violaciones de datos: clientes ya pueden solicitar su indemnización. (Foto: AT&T)

¿Quiénes pueden recibir una indemnización de AT&T?

Los clientes afectados por la primera filtración de marzo de 2024 podrían recibir hasta $5.000 dólares, mientras que quienes sufrieron la filtración de julio podrían recibir hasta $2.500 dólares. En total, algunas personas podrían obtener hasta $7.500 dólares. Esta cifra convierte a este acuerdo en una de las mayores compensaciones por violación de datos en Estados Unidos.

¿Cómo presentar un reclamo para recibir tu dinero?

Para unirte a la demanda, AT&T y Kroll Settlement Administration están enviando avisos por correo electrónico a los clientes elegibles desde "attsettlement@e.emailksa.com“. Si no sabes si calificas, puedes llamar al (833) 890-4930 o completar el formulario de reclamo en línea.

Al presentar tu solicitud, aceptas no demandar a AT&T en el futuro. Los fondos se repartirán con $149 millones destinados al primer grupo y $28 millones al segundo. Es clave completar correctamente el formulario para asegurar tu parte del acuerdo.

El tribunal todavía no ha aprobado oficialmente el acuerdo, pero se espera el veredicto final en la audiencia del Tribunal del Distrito Norte de Texas el 3 de diciembre de 2025. Mientras tanto, los clientes elegibles ya pueden solicitar su compensación.

Las filtraciones de AT&T dejaron expuestos datos de millones de usuarios, y este acuerdo es un paso concreto para reparar ese daño. Verifica tu elegibilidad, completa el reclamo y asegúrate de recibir tu indemnización de AT&T antes de que cierre el proceso.