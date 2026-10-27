La compañía de telecomunicaciones AT&T acordó pagar US$177 millones para resolver una demanda colectiva relacionada con dos filtraciones de datos ocurridas en 2024, que expusieron información personal de millones de clientes actuales y antiguos. El acuerdo contempla compensaciones para personas elegibles en Estados Unidos cuyos datos personales estuvieron involucrados en los incidentes, con pagos de hasta US$5.000 para algunos afectados, según las pérdidas demostradas y las condiciones establecidas. Un tribunal federal otorgó la aprobación definitiva del acuerdo el 2 de octubre de 2026. Si no se presentan apelaciones, el acuerdo entrará en vigor el 12 de noviembre y los pagos deberán emitirse dentro de los 60 días siguientes.

La compensación se divide en dos partes: US$149 millones por la filtración de marzo y US$28 millones por el incidente de julio. Entre los datos comprometidos figuraban números del Seguro Social, direcciones y claves de acceso a cuentas. Según la información publicada, las dos brechas afectaron a más de 7,6 millones de clientes activos y 65,4 millones de antiguos usuarios de AT&T.

Quienes presentaron reclamaciones válidas por el incidente de marzo pueden optar a una compensación de hasta US$5.000 por gastos y pérdidas económicas demostrables relacionados con la filtración. También pueden elegir un pago en efectivo de acuerdo con categorías establecidas en el acuerdo.

Las personas cuya información más sensible, como el número del Seguro Social, quedó expuesta podrían acceder a una categoría de compensación sin tener que demostrar pérdidas económicas, siempre que exista documentación de la filtración.

Cuánto dinero pueden recibir los afectados y cómo consultar

Para el incidente de julio, los clientes elegibles pueden reclamar hasta US$2.500 por pérdidas económicas comprobadas. En este caso, la información comprometida incluía registros de llamadas y mensajes de texto almacenados en una plataforma de servicios en la nube de un tercero. De acuerdo con el artículo original, casi todos los clientes de AT&T resultaron afectados por esta segunda brecha.

En documentos judiciales, algunas víctimas describieron consecuencias graves, como el vaciamiento de cuentas bancarias y la contratación de préstamos fraudulentos a su nombre. AT&T declaró en 2024 que no se sabía si los datos filtrados procedían directamente de sus sistemas o de los de alguno de sus proveedores.

Según el New York Post, los reportes públicos y las cartas de legisladores relacionaron el incidente de julio con Snowflake, una plataforma de almacenamiento y análisis de datos en la nube, aunque AT&T no confirmó esa identificación en su comunicado ni en su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

¿Todavía se puede presentar un reclamo?

El plazo para presentar reclamaciones terminó el 18 de diciembre de 2025, por lo que ya no es posible solicitar una compensación nueva bajo las condiciones publicadas del acuerdo. Se presentaron más de 4,9 millones de reclamaciones y se aprobaron 3 millones. Otras 1,1 millones fueron, según The Sun, “rechazadas por presentarse tarde, ser duplicadas, fraudulentas, haber sido liberadas, retiradas o corresponder a empresas no elegibles”.

Las personas que presentaron sus solicitudes a tiempo y fueron aprobadas podrán consultar las actualizaciones y el estado de su pago.

AT&T aceptó el acuerdo para evitar continuar con el proceso judicial, pero no admitió haber cometido irregularidades. Los beneficiarios pueden consultar su situación en el portal oficial telecomdatasettlement.com o llamar al 833-890-4930.

Aunque el artículo original señala que los pagos a reclamantes aprobados se esperaban para finales de 2026, el plazo de hasta 60 días después de la entrada en vigor podría extenderse a enero de 2027.