Las cortes de inmigración en Estados Unidos están implementando una nueva modalidad que ha generado preocupación entre abogados y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Se trata de las llamadas “audiencias masivas” o “mega audiencias”, sesiones en las que decenas e incluso más de 100 personas son citadas al mismo tiempo ante un juez de inmigración. La medida busca acelerar la resolución de miles de casos pendientes dentro de un sistema migratorio que enfrenta una enorme carga de trabajo y una creciente presión política para aumentar las deportaciones. Sin embargo, expertos advierten que este modelo podría afectar el debido proceso, ya que limita el tiempo disponible para revisar cada expediente de manera individual. En ciudades como Chicago y distintas localidades de Massachusetts, estas audiencias ya forman parte de la estrategia utilizada para agilizar procedimientos y emitir órdenes en menos tiempo, especialmente cuando los inmigrantes no se presentan a sus citas judiciales.

¿Qué son las audiencias masivas de inmigración?

Las denominadas “mega audiencias” son sesiones judiciales donde hasta 100 o más casos pueden ser programados para la misma hora ante un solo juez de inmigración.

De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, esta práctica busca acelerar los procesos migratorios y aumentar la emisión de órdenes de deportación, particularmente en casos donde las personas no comparecen ante la corte.

La abogada y exjueza de inmigración Jennifer Peyton cuestionó ante N+ Univision la efectividad de este sistema al señalar que es prácticamente imposible que un juez analice adecuadamente un centenar de casos en apenas unas horas.

En EE.UU., las autoridades enfrentan críticas por el aumento de procesos rápidos de deportaciones. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿A quiénes afectan las audiencias masivas?

No todos los inmigrantes están siendo convocados a este tipo de procedimientos.

Casos que sí pueden verse afectados

Situación ¿Podría ser citado a una audiencia masiva? Tiene un caso abierto en la corte de inmigración Sí Recibió un Notice To Appear (NTA) Sí Está en proceso de deportación ante un juez Sí Tiene una audiencia pendiente programada para los próximos años Sí, podría adelantarse

Casos que generalmente no se ven afectados

Situación migratoria ¿Aplica? Ciudadanía estadounidense No Residencia permanente (Green Card) No Beneficiario de DACA activo sin proceso de deportación No Beneficiario de TPS activo sin orden de deportación No

Cómo saber si te corresponde asistir

Los especialistas recomiendan verificar constantemente el estado de tu caso, ya que algunas audiencias están siendo reprogramadas o adelantadas sin mucho tiempo de anticipación.

Puedes hacerlo mediante:

El portal oficial de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR).

La línea telefónica automatizada: 1-800-898-7180 .

. La consulta directa con un abogado de inmigración.

Revisar el expediente con frecuencia es importante porque algunas audiencias originalmente previstas para 2027, 2028 o incluso 2029 estarían siendo adelantadas.

Cómo prepararte para una audiencia masiva

Si descubres que debes asistir a una de estas sesiones, los expertos recomiendan tomar varias precauciones.

Recomendaciones antes de la audiencia

Acción recomendada Motivo Buscar un abogado de inmigración de confianza Ayuda a proteger tus derechos y preparar tu defensa Revisar diariamente el estado de tu caso Las fechas pueden cambiar sin previo aviso Organizar todos tus documentos migratorios Facilita responder cualquier solicitud del tribunal Confirmar la fecha y hora de la audiencia Evita ausencias involuntarias

El día de la audiencia

Llega con suficiente anticipación.

Prepárate para largas filas.

No programes otras actividades importantes ese día.

Lleva agua y algún alimento fácil de transportar.

Mantente atento cuando se pase lista.

Los abogados advierten que si llaman tu nombre y no estás presente, el juez podría continuar el proceso sin ti.

¿Qué pasa si faltas a la audiencia?

La consecuencia más grave es recibir una orden de deportación en ausencia.

Esto puede permitir que las autoridades migratorias inicien acciones para detener y deportar a la persona de manera más rápida.

En muchos casos, existe un plazo de 180 días para presentar una moción con el fin de reabrir el proceso, aunque cada situación debe analizarse individualmente con asesoría legal.

En EE.UU., las nuevas políticas migratorias buscan acelerar las deportaciones en distintos tribunales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Atención con los formularios que te entreguen

Especialistas también recomiendan actuar con cautela si durante la audiencia se entrega una “Declaración de Alegato” u otros documentos para firmar.

Antes de firmar cualquier formulario:

Léelo cuidadosamente.

Solicita una copia.

Consulta con un abogado de inmigración.

Firmar documentos sin comprender completamente sus implicaciones podría afectar la estrategia de defensa o acelerar determinadas etapas del proceso migratorio.

Un cambio que preocupa a defensores legales

Las audiencias masivas representan uno de los cambios más significativos recientes en el funcionamiento de las cortes de inmigración. Mientras las autoridades buscan reducir el enorme retraso acumulado en miles de expedientes, abogados y organizaciones defensoras advierten que la rapidez no debe reemplazar la revisión individual de cada caso. Por ello, quienes tengan procesos migratorios abiertos deben mantenerse informados, revisar constantemente el estado de sus expedientes y buscar asesoría legal lo antes posible para evitar errores que puedan tener consecuencias permanentes en su situación migratoria.

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