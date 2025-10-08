Cada año, cuando se abre el periodo de inscripción de Medicare, también se abre la puerta para que los estafadores intenten aprovecharse de miles de personas mayores. Con tácticas cada vez más sofisticadas, buscan robar dinero, información personal o incluso ambos. Pero inscribirse en Medicare no tiene que ser una experiencia estresante, solo requiere estar bien informado y atento a las señales de alerta.

Del 15 de octubre al 7 de diciembre, millones de beneficiarios revisan o cambian sus planes de cobertura, y es justo en este periodo cuando los fraudes aumentan. Los impostores suelen hacerse pasar por representantes oficiales, usando llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos falsos para pedir datos personales o pagos.

Los representantes oficiales de Medicare nunca solicitan pagos ni información bancaria por teléfono o mensaje de texto. | Crédito: Pixabay

Uno de los primeros puntos que debes recordar es que las tarjetas de Medicare son gratuitas y se envían automáticamente por correo. Si alguien te dice que necesita tu número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito para enviarte una nueva tarjeta, es una señal clara de estafa.

Tampoco confíes completamente en lo que aparece en el identificador de llamadas. Los estafadores pueden falsificar el número para que parezca que proviene de Medicare u otra agencia del gobierno. En caso de duda, cuelga y comunícate directamente con las fuentes oficiales del gobierno antes de compartir cualquier información.

Además, cada estado cuenta con su propio Programa Estatal de Asesoría sobre Seguros de Salud (SHIP), donde puedes recibir orientación gratuita y personalizada sobre tu cobertura de Medicare, sin ningún tipo de interés comercial.

Si recibes una llamada sospechosa sobre Medicare, cuelga y comunícate directamente con las fuentes oficiales del gobierno. | Crédito: Freepik

Si sospechas que has sido contactado por un impostor o que alguien ha intentado estafarte, denúncialo inmediatamente llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

Mantenerte alerta y verificar siempre la información antes de actuar puede marcar la diferencia entre proteger tu salud y tu bolsillo o convertirte en víctima de un fraude.

