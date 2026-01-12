El reciente incremento de casos de sarampión ha puesto en máxima alerta a las autoridades sanitarias de Carolina del Sur, donde una ciudad específica padece una situación crítica con decenas de sus residentes bajo estricta vigilancia médica. El brote ha generado alerta en el país debido a la velocidad de propagación del virus y la importancia de tomar medidas de prevención. En los siguientes párrafos, te revelaré qué localidad del estado en mención está siendo duramente azotada por esta enfermedad y cómo detectar la enfermedad para actuar con rapidez y así proteger a tu familia.

Tras el Día de Acción de Gracias, el estado tuvo un incremento acelerado de infecciones por sarampión. Hasta la primera mitad del diciembre de 2025, el Departamento de Salud Pública (DPH, por sus siglas en inglés) señaló que se registraron 111 casos de sarampión en el norte de Carolina del Sur, específicamente en las ciudades de Greenville y Spartansburg.

Para Linda Bell, epidemióloga estatal del DPH, este volumen de casos tiene una explicación clara: el repunte se debe tanto a los viajes y reuniones durante los días festivos del 2025, como las bajas tasas de vacunación entre los residentes, especialmente menores de edad.

Para la doctora Linda Bell, una de las razones del alto índice casos de sarampión es Carolina del Sur se debe a la baja tasa de vacunación. (Crédito: freepik)

Qué ciudad de Carolina del Sur cuenta con alto índice de contagios por sarampión

A poco de llegar a la primera mitad de enero del presente año, los índices de contagios por sarampión en Carolina del Sur se han disparado increíblemente. Según información de Noticias Telemundo, hay una localidad que está registrando la mayor cantidad de casos por dicha enfermedad: se trata de Spartanburg.

Hasta el momento, dicha ciudad registró más de 300 casos confirmados de sarampión, obligando a que decenas de estos infectados permanezcan en cuarentena para así evitar la propagación.

Lo preocupante de la situación es que también se están registrando casos de sarampión en Carolina del Norte. Hace días, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de dicho estado (NCDHHS, por su siglas en inglés) anunció tres nuevos infectados por dicha enfermedad en el condado de Buncombe.

Curiosamente, estos menores de edad, que son hermanos, habían visitado el condado de Spartanburg hace aproximadamente una o dos semanas. Si bien la alerta por sarampión está vigente en Carolina del Sur, posiblemente los padres de los niños no tuvieron conocimiento de ello.

Spartanburg es la ciudad de Carolina del Sur con más casos de sarampión hasta el momento. (Crédito: freepik)

Qué es la sarampión y cuáles son sus síntomas

Ante el reporte de casos de sarampión en las Carolas, es importante que sepas de qué se trata y cómo detectar sus síntomas para que actúes a la brevedad posible.

En primer lugar, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite mediante el contacto directo entre personas y el aire. Los síntomas no se manifiestan de manera inmediata, ya que suelen presentarse en un periodo de 7 a 14 días después de la exposición. Entre los principales se encuentran:

Fiebre alta.

Tos

Rinorrea.

Ojos rojos y llorosos.

Ligeras manchas blancas en las mejillas internas, las encías y el paladar.

Sarpullido rojo, elevado y con manchas. Comienza por el rostro y se extiende por todo el cuerpo.

