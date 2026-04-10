Hablar del Metro de Nueva York es mencionar una de las redes de transporte más intensas del mundo: millones de pasajeros la usan todos los días para ir al trabajo, volver a casa, llevar a los niños a la escuela, hacer compras o moverse entre boroughs como Manhattan, Queens, Brooklyn y el Bronx. Y aunque los retrasos, las aglomeraciones y los trabajos de mantenimiento forman parte de la rutina diaria, hay otro tema que suele generar una incomodidad especial entre los usuarios, sobre todo en una ciudad donde todo se mueve rápido y en espacios cerrados: la presencia de chinches. No se trata solo de una molestia pasajera. Para muchas familias hispanas en NYC, donde una simple mochila puede viajar del tren al apartamento, el temor es que el problema no termine en el andén, sino que llegue directamente al hogar. En ese contexto, una nueva propuesta legislativa busca algo que va más allá de la limpieza: transparencia.

LA PROPUESTA: AVISAR EN MENOS DE 24 HORAS

El impulsor de esta iniciativa es el asambleísta William Colton, quien lleva años defendiendo que los pasajeros tienen derecho a saber cuándo se detectan chinches en el transporte público. La propuesta apunta directamente a la Metropolitan Transportation Authority (MTA), responsable del subway, los buses y los trenes. ¿Qué cambiaría con esta ley?

Obligaciones principales de la MTA:

Notificar públicamente cualquier caso confirmado de chinches.

Hacerlo en un plazo máximo de 24 horas.

Informar sobre: línea afectada, vehículo específico, ya sea vagón o bus y las medidas tomadas, como fumigación o retiro de servicio.

La idea no es decirle a la agencia cómo limpiar, sino obligarla a informar con rapidez. Y en una ciudad como Nueva York, donde la gente depende del subway para casi todo, esa diferencia importa.

Millones de usuarios utilizan diariamente el servicio del Metro de Nueva York (Foto: AFP)

¿POR QUÉ AHORA? EL FACTOR CONFIANZA

Colton lo plantea de forma directa. En una de sus declaraciones, resumió una preocupación que muchos pasajeros comparten, especialmente en una ciudad donde tomar el tren en horas pico ya exige paciencia suficiente:

“Los usuarios no deberían preguntarse si van a llevar chinches a casa después de usar el transporte público”. El punto clave aquí no es solo la existencia de chinches —que, según la propia MTA, aparecen en casos aislados—, sino la sensación de que no siempre se informa cuando ocurren.

Antes de la pandemia, la MTA llevaba registros más detallados sobre estos incidentes. Pero esa práctica se redujo y nunca volvió completamente. Para el legislador, esa falta de información erosiona la confianza en el sistema, algo especialmente sensible en una ciudad donde millones de personas, incluidos muchos trabajadores latinos, dependen del metro para llegar a tiempo a su jornada.

Un pasajero del Metro de Nueva York esperando su tren en la plataforma de la estación (Foto: MTA)

¿CÓMO FUNCIONARÍA EN LA PRÁCTICA?

Aquí es donde la propuesta se vuelve realmente útil para el usuario común. Si la ley avanza —ya fue aprobada en la Asamblea estatal y está en revisión en el Senado—, podría activarse un sistema de alertas bastante concreto.

Posibles canales de notificación:

Página web oficial de la MTA.

Aplicaciones móviles.

Alertas por correo electrónico o SMS.

Avisos en estaciones.

La discusión ahora no es si se debe informar, sino cómo hacerlo sin generar pánico innecesario ni saturar a los pasajeros con notificaciones que, en una ciudad tan grande, ya reciben por retrasos, cierres de servicio y cambios de ruta.

¿REALMENTE HAY MÁS CHINCHES EN EL METRO?

Aquí conviene poner los pies sobre la tierra. La MTA insiste en que los casos son poco frecuentes si se comparan con los más de 5 millones de viajes diarios. Sin embargo, hay antecedentes que explican por qué el tema sigue generando titulares:

En 2014, trenes de la línea N fueron retirados por presencia de chinches.

Buses en distintos depósitos fueron sacados de circulación para fumigación.

En 2020, una torre de control en Queens fue evacuada por este problema.

Además, datos históricos del departamento de salud de la ciudad hablaban de cientos de miles de casos en toda Nueva York en años anteriores, lo que ayudó a alimentar una preocupación que, en barrios con alta densidad y mucha movilidad, nunca desaparece del todo.

LO QUE SÍ PUEDEN HACER LOS USUARIOS

Más allá de la ley, hay medidas prácticas que cualquiera puede aplicar. Expertos coinciden en que el riesgo de “llevarse” chinches en el transporte público es bajo, pero no inexistente.

Así puedes reducir el riesgo de llevar chinches a casa:

Evitar colocar mochilas o bolsos en el suelo.

Revisar la ropa al llegar a casa.

Lavar prendas si hubo sospecha.

Estar atento a picaduras o manchas en la piel.

Observar asientos antes de sentarse.

Son medidas simples, pero efectivas, especialmente para quienes pasan buena parte del día entre el subway, el bus y el trayecto final a casa.

MÁS QUE PLAGAS: PERCEPCIÓN Y REALIDAD

Al final, lo que está en juego no es solo la presencia de chinches, sino la confianza en el sistema de transporte. En una ciudad como Nueva York, donde todo funciona a gran escala y cada incidente puede amplificarse rápidamente en redes sociales, incluso un caso aislado puede terminar pareciendo un problema generalizado.

La propuesta de Colton intenta cerrar esa brecha: si hay casos, que se informen; si no los hay, que también quede claro. Porque, seamos sinceros, cuando se trata de algo que puede viajar contigo hasta tu apartamento en Jackson Heights, Sunset Park o Washington Heights, la información deja de ser un detalle y se convierte en una necesidad.

La intención de esta propuesta es que la experiencia sea más segura para los pasajeros y personal de la MTA (Foto: MTA)

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