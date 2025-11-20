Una noticia que mantenía a muchos trabajadores de California en expectativa por fin se dio a conocer: el incremento del salario mínimo en dicho estado, que en 2025 permaneció sin cambios, ha sido programado gracias a un nuevo ajuste y beneficiará a millones de empleados a partir de 2026. En los siguientes párrafos, podrás averiguar cuánto será el incremento y desde cuándo se aplicará.

Vale precisar que el salario mínimo en este estado permanecerá en US$16.50 por hora hasta finales de 2025, de acuerdo con la Ley de Normas Laborales de California (California Labor Code Section 1182.12).

California aumentará el salario mínimo general a US$16.90 desde enero de 2026 (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CUÁNTO GANARÁ UN TRABAJADOR POR HORA CON EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO EN CALIFORNIA Y DESDE CUÁNDO?

Con el incremento del salario mínimo en California, un trabajador ganará por hora US$16.90 desde el 1 de enero de 2026.

Es importante señalar que el salario mínimo en este estado no podrá reducirse, incluso si el índice nacional de precios al consumidor para asalariados urbanos y administrativos (IPC-W) arroja un resultado negativo.

El incremento máximo permitido en un año es del 3,5%. Esto se debe a que la normativa estatal exige que cada año se ajuste el monto base del salario mínimo conforme a la inflación, utilizando como referencia el IPC-W.

Cabe mencionar que ciertos trabajadores no perciben el sueldo base, dado que se ajustan a otros montos e incrementos que no están sujetos a la misma ley.

El incremento del salario mínimo rige desde el primer día de 2026 (Foto: Freepik)

¿QUÉ SECTORES TIENEN SALARIOS MÍNIMOS DIFERENTES EN CALIFORNIA?

Aunque el salario base es uniforme a nivel estatal, existen excepciones por industria y tamaño de empresa. Algunos sectores clave ya aplican incrementos independientes aprobados en los últimos meses:

Sector de comida rápida: desde el 1 de abril de 2025, los empleados de cadenas con más de 60 sucursales reciben un salario mínimo de US$20 por hora, conforme a la Ley AB 1228 firmada por el gobernador Gavin Newsom.

desde el 1 de abril de 2025, los empleados de cadenas con más de 60 sucursales reciben un salario mínimo de US$20 por hora, conforme a la Ley AB 1228 firmada por el gobernador Gavin Newsom. Sector salud: a partir de 2026, se aplicará un aumento progresivo que iniciará en US$23 por hora para empleados de hospitales, clínicas y centros médicos, bajo la Ley SB 525.

a partir de 2026, se aplicará un aumento progresivo que iniciará en US$23 por hora para empleados de hospitales, clínicas y centros médicos, bajo la Ley SB 525. Gobiernos locales: distritos como San Francisco, Los Ángeles y San José ya superan el mínimo estatal con montos que van desde US$17.25 hasta US$18.67 por hora, según el Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR).

IMPORTANTE: los condados pueden tener su propi salario mínimo por hora, el cual es mayor al estatal.

¿CUÁNTO GANA UN TRABAJADOR LATINO EN CALIFORNIA?

Tomando en cuenta que el 40% de la fuerza laboral de California proviene de la comunidad latina, de acuerdo con un informe del Instituto de Políticas Públicas de febrero de 2025, se sabe que casi la mitad de los empleados reciben un rango salarial inferior al promedio estatal. Según un análisis del Departamento de Derechos Civiles de California (CRD, por sus siglas en inglés), de agosto de 2023, el 49% de los trabajadores latinos recibieron sueldos más bajos, publica La Nación.

