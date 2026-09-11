El miércoles 14 de octubre de 2026 se espera que la Administración del Seguro Social (SSA) anuncie el ajuste por costo de vida para 2027, conocido como COLA. Una vez que se conozca el porcentaje, el incremento se aplicará a los beneficios del Seguro Social correspondientes a diciembre de 2026, que generalmente se pagan en enero de 2027, y a los pagos de SSI de enero. Te contamos qué programas y beneficiarios recibirían más dinero.

Cabe precisar que la SSA calcula el ajuste comparando el promedio del índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos (CPI-W) de julio, agosto y septiembre de 2026 con el promedio del mismo periodo utilizado para determinar el COLA anterior.

La SSA dará a conocer el nuevo ajuste por costo de vida después de recibir el último reporte de inflación necesario para calcularlo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS RECIBIRÍAN EL AUMENTO DEL COLA EN 2027?

El aumento de 2027 todavía no ha sido anunciado oficialmente: la SSA lo calcula con la inflación medida entre julio y septiembre de 2026. Si hay un ajuste por costo de vida, se aplicará tanto a los beneficios del Seguro Social como a los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

PROGRAMAS QUE RECIBIRÍAN EL AUMENTO

Programa Quiénes lo reciben Cuándo se reflejaría el COLA de 2027 Seguro Social (OASDI) Jubilados, familiares elegibles de jubilados, trabajadores con discapacidad y sobrevivientes elegibles En los beneficios de diciembre de 2026, que por lo general se pagan en enero de 2027. SSI Personas con ingresos y recursos limitados que sean mayores de 65 años, ciegas o tengan una discapacidad que cumpla los requisitos En los pagos correspondientes a enero de 2027.

LOS BENEFICIARIOS QUE RECIBIRÍAN EL AUMENTO DEL SEGURO SOCIAL EN 2027

Dentro del Seguro Social, el aumento porcentual se aplicaría a estas categorías:

Trabajadores jubilados, incluidos quienes cobran beneficios por retiro.

Cónyuges de jubilados que reciben beneficios con base en el historial laboral de la persona jubilada.

Viudas, viudos y otros sobrevivientes elegibles, incluidos algunos hijos sobrevivientes.

Trabajadores con discapacidad que reciben Seguro por Incapacidad del Seguro Social, conocido como SSDI.

Cónyuges e hijos elegibles de trabajadores con discapacidad.

Personas que reciben SSI, un programa distinto del Seguro Social contributivo, dirigido a personas con bajos ingresos y recursos.

¿CÓMO SE CALCULA EL ÍNDICE CPI-W PARA EL AJUSTE COLA DEL SEGURO SOCIAL?

El CPI-W es el índice de precios al consumidor para trabajadores urbanos asalariados y administrativos. El Seguro Social lo utiliza para determinar el ajuste anual por costo de vida.

Así se calcula el COLA

El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) publica cada mes el CPI-W, que mide la variación promedio de precios de una canasta de bienes y servicios pagados por trabajadores urbanos y administrativos. Para el COLA, el Seguro Social toma los valores de julio, agosto y septiembre y calcula el promedio del tercer trimestre del año en curso. Ese promedio se compara con el promedio más alto del tercer trimestre del año anterior en el que entró en vigor un COLA. Si el promedio reciente es mayor, la diferencia porcentual se convierte en el aumento. Si no hay incremento, no se aplica COLA.

La fórmula es: Promedio CPI-W del tercer trimestre actual menos el promedio CPI-W de referencia, todo dividido por el promedio CPI-W de referencia.

El próximo ajuste del Seguro Social dependerá de la inflación (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)