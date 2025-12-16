Hablar de un aumento en los pagos del Seguro Social siempre genera expectativa, y no es para menos. Para millones de hispanos que viven en Estados Unidos, desde abuelos jubilados en Los Ángeles hasta trabajadores retirados en Houston, Nueva York o Miami, estos ingresos representan una parte clave del presupuesto mensual, ya sea para cubrir la renta, la gasolina, los medicamentos o simplemente para mantener cierta tranquilidad financiera.

Por eso vale la pena detenernos un momento y entender qué anunció la Administración del Seguro Social (SSA) y cómo impactará en la vida cotidiana de los beneficiarios latinos a partir de 2026, sin importar si viven en barrios como el Bronx, Little Havana, Boyle Heights o en cualquier otra comunidad hispana del país.

Para 2026, los beneficiarios del Seguro Social van a recibir un pequeño aumento en sus pagos (Foto: Freepik / SSA)

AUMENTO CONFIRMADO POR EL COLA

La SSA confirmó que en 2026 los beneficios del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) subirán un 2,8%, gracias al ajuste por costo de vida, conocido como COLA. Este incremento alcanzará a unos 75 millones de personas en Estados Unidos, incluyendo a millones de beneficiarios hispanos que dependen de ese cheque para completar sus gastos cada mes.

¿CUÁNTO MÁS RECIBIRÁS CADA MES?

En términos prácticos, el aumento se traducirá en unos 56 dólares adicionales al mes en promedio para los jubilados. Según las estimaciones oficiales de la SSA, los nuevos montos mensuales serían aproximadamente:

LOS NUEVOS MONTOS PROMEDIO

Tipo de beneficiario Monto mensual promedio (US$) Trabajadores jubilados 2,071 Pareja de adultos mayores, ambos con prestaciones 3,208 Madre viuda con dos hijos 3,898 Viuda(o) anciana sola 1,919 Trabajador discapacitado con cónyuge y uno o más hijos 2,937 Todos los trabajadores discapacitados 1,630

Para el SSI, los montos máximos quedarían así:

MONTOS MÁXIMOS DE LA SSI

Beneficiario Monto máximo mensual (US$) Persona elegible 994 Pareja elegible 1,491 Persona esencial 498

Para muchas familias hispanas que viven al día, esos dólares adicionales pueden marcar la diferencia entre poder pagar una consulta médica, completar el mercado en el supermercado latino del barrio o ponerse al corriente con algún recibo atrasado.

La Administración del Seguro Social (SSA) ha determinado que los beneficiarios de la SSI no recibirán su primer pago del 2026 en el mes de enero (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES VERÁN EL AUMENTO ANTES QUE NADIE?

Los beneficiarios del SSI serán los primeros en notar el ajuste, ya que el pago con aumento se depositará el 31 de diciembre de 2025, adelantándose porque el 1 de enero es feriado federal. Esto significa que muchas personas mayores y personas con discapacidad en comunidades hispanas recibirán el aumento justo antes de Año Nuevo, un alivio extra para cerrar las fiestas de fin de año.

CALENDARIO DE PAGOS EN ENERO DE 2026

Para el resto de los beneficiarios del Seguro Social, el aumento se reflejará en los pagos de enero de 2026, siguiendo el calendario habitual:

Fecha de pago Beneficiarios Viernes 2 de enero Beneficiarios que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 Miércoles 14 de enero Nacidos entre el 1 y el 10 Miércoles 21 de enero Nacidos entre el 11 y el 20 Miércoles 28 de enero Nacidos entre el 21 y el 31 Viernes 30 de enero Beneficiarios del SSI (pago de febrero 2026)

Es importante que los hispanos que viven en Estados Unidos tengan este calendario a la mano, especialmente quienes organizan sus pagos de renta, servicios y envío de remesas a sus familias en México, Centroamérica, el Caribe o Sudamérica alrededor de la fecha en que cae su cheque del Seguro Social.

¿CÓMO SABER TU MONTO EXACTO?

Desde los primeros días de diciembre de 2025, la SSA enviará por correo postal una notificación personalizada con:

Nuevo monto de beneficio

Fechas de pago

Cualquier deducción aplicable

Este aviso es breve, de una sola página, y está diseñado para ser fácil de entender. Es recomendable que los beneficiarios hispanos revisen con calma esa carta y, si tienen dudas con el idioma, pidan apoyo a un familiar o a las organizaciones comunitarias que suelen ayudar con trámites en iglesias, centros comunitarios o consulados móviles.

LA OPCIÓN DIGITAL

Si tienes una cuenta en My Social Security, podrás:

Consultar tu aviso de COLA en línea

Configurar alertas por correo electrónico o mensaje de texto

Solicitar tarjeta de Seguro Social de reemplazo

Revisar estado de solicitudes y beneficios

Para muchos hispanos que trabajan largas jornadas o que viven en ciudades grandes como Chicago, Dallas o Phoenix, esta opción digital es más práctica porque evita traslados hasta una oficina y reduce los tiempos de espera. Además, permite que hijos o nietos que dominan mejor el inglés ayuden a sus padres o abuelos a revisar la información desde el celular o la computadora.

¿POR QUÉ EXISTE EL COLA?

El COLA (Cost-of-Living Adjustment) protege el poder adquisitivo frente a la inflación y se calcula con base en el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W), que elabora la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

En la última década:

Promedio del aumento por COLA: 3,1%

Ajuste de 2025: 2,5%

Esto significa que el ajuste de 2026 busca que el cheque del Seguro Social no se quede tan atrás frente al aumento del costo de vida, algo que se siente con fuerza en zonas urbanas donde viven muchos latinos, como el sur de California, el área de Nueva York-Nueva Jersey o el sur de Florida, donde la renta, la comida y los servicios han subido de manera constante.

