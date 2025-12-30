Si estás laborando en Nueva York y, por tu modalidad de trabajo, eres un empleado exento – es decir, bajo la ley laboral no tienes derecho a recibir pago de horas extras ni, en algunos casos, a cumplir el salario mínimo, debido a la naturaleza de tus funciones ejecutivas, administrativas o profesionales –, por lo que recibes un salario fijo en lugar de un pago por hora, tenemos una buena noticia para ti: dicho estado aplicará un aumento en los umbrales de horas extras, además de elevar los salarios mínimos. ¿Cuánto debe ser tu remuneración para acceder al pago que se aplicará desde el 1 de enero de 2026? En los siguientes párrafos, todo lo que necesitas saber.

Las características principales de un empleado exento son: no se le paga extra por trabajar más de 40 horas a la semana; recibe un sueldo semanal o mensual, sin importar si trabaja más o menos horas; y debe ganar un salario mínimo establecido por ley para ser considerado como tal.

Así cambian las horas extras para empleados ejecutivos y administrativos en 2026 con el aumento de umbrales en Nueva York (Foto: Freepik) / Drazen Zigic

¿DE CUÁNTO DEBE SER TU SALARIO PARA ACCEDER AL PAGO DESDE EL 1 DE ENERO DE 2026?

El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York estableció que desde el 1 de enero de 2026 se aplicará un aumento en los umbrales de horas extras y salarios mínimos semanales para empleados exentos que cumplen funciones ejecutivas o administrativas. Antes de precisarte cuáles son los nuevos montos, te comentamos que hasta 2025, si ganabas US$1,237.50 a la semana o US$64,350 al año no podías acceder al pago de horas extras.

Ahora con el cambio, los trabajadores de la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester que ganen menos de US$1,275 a la semana o US$66,300 al año podrán ser favorecidos con esos pagos; si superan ese límite establecido, estarán exentos de dichos beneficios económicos.

¿Y en el resto del estado de Nueva York?

Si laboras en el resto del estado, las noticias son mejores, ya que los umbrales de horas extras y salarios mínimos semanales para empleados exentos se incrementó más.

Desde el 1 de enero de 2026, el límite de horas extra aumentará a US$1,199.10 por semana o US$62,353.20 al año. Vale recordar que, hasta el 31 de diciembre de 2025, los montos eran de US$1,161.65 por semana o US$60,405.80 al año.

Estos aumentos anuales están a cargo del Departamento de Trabajo estatal. El objetivo es dar mayores beneficios económicos a un empleado que cumple funciones ejecutivas o administrativas, pero que no gana más que el umbral establecido.

Una precisión sobre los empleados profesionales

La noticia sobre el aumento de los umbrales de horas extras y los salarios mínimos no son para todos, ya que los empleados profesionales mantendrán los mismos montos que estableció la ley federal: US$684 por semana o US$35,568 por año. Esto luego de que un juez federal bloqueó los intentos de la administración Biden de aumentar el nivel, publica El Diario.

EN RESUMEN

Los nuevos umbrales salariales de 2026 para que un empleado sea considerado exento son:

US$1,275 a la semana o US$66,300 al año: Ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester.

US$1,199.10 a la semana o US$62,353.20 al año: el resto del estado de Nueva York.

Dejarás de ser un empleado exento si no excedes el límite de los umbrales (Foto: Pexels)

