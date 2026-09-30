A partir del 1 de octubre, las personas que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) verán reflejado un ajuste anual en sus pagos mensuales. La actualización responde al cambio en el costo de vida y puede variar según la situación de cada familia. Además, cada estado mantiene su propio calendario para depositar los fondos en la tarjeta EBT. En esta nota te explicamos cuándo llegará el beneficio y cuáles serán los nuevos valores.
¿CUÁNTO RECIBIRÁ CADA HOGAR?
En los 48 estados contiguos y Washington, D.C., el máximo para una persona sube a US$306 al mes y el de una familia de cuatro integrantes a US$1,023, aunque el pago real depende de los ingresos, gastos deducibles y tamaño del hogar, precisa en su sitio web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
A continuación, los máximos mensuales de SNAP para los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia durante el año fiscal 2027, que va del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027:
|Personas en el hogar
|Máximo mensual
|1
|$306
|2
|$562
|3
|$808
|4
|$1,023
|5
|$1,217
|6
|$1,463
|7
|$1,616
|8
|$1,841
|Cada persona adicional
|+$225
En Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos los máximos son distintos debido al mayor costo de los alimentos.
EL CALENDARIO DE PAGOS DE OCTUBRE
A continuación, el calendario de depósitos en la tarjeta EBT de SNAP para octubre de 2026:
|Estado o territorio
|Fechas de depósito
|Alabama
|4–23 de octubre
|Alaska
|1 de octubre
|Arizona
|1–13 de octubre
|Arkansas
|4–13 de octubre
|California
|1–10 de octubre
|Colorado
|1–10 de octubre
|Connecticut
|1–3 de octubre
|Delaware
|2–23 de octubre
|Distrito de Columbia
|1–10 de octubre
|Florida
|1–28 de octubre
|Georgia
|5–23 de octubre
|Guam
|1–10 de octubre
|Hawái
|3–5 de octubre
|Idaho
|1–10 de octubre
|Illinois
|1–20 de octubre
|Indiana
|5–23 de octubre
|Iowa
|1–10 de octubre
|Kansas
|1–10 de octubre
|Kentucky
|1–19 de octubre
|Luisiana
|1–23 de octubre
|Maine
|10–14 de octubre
|Maryland
|4–23 de octubre
|Massachusetts
|1–14 de octubre
|Michigan
|3–21 de octubre
|Minnesota
|4–13 de octubre
|Misisipi
|4–21 de octubre
|Misuri
|1–22 de octubre
|Montana
|2–6 de octubre
|Nebraska
|1–5 de octubre
|Nevada
|1–10 de octubre
|New Hampshire
|5 de octubre
|Nueva Jersey
|1–5 de octubre
|Nuevo México
|1–20 de octubre
|Nueva York
|1–9 de octubre*
|Carolina del Norte
|3–21 de octubre
|Dakota del Norte
|1 de octubre
|Ohio
|2–20 de octubre
|Oklahoma
|1–10 de octubre
|Oregón
|1–9 de octubre
|Pensilvania
|1–15 de octubre
|Rhode Island
|1 de octubre
|Carolina del Sur
|1–19 de octubre
|Dakota del Sur
|10 de octubre
|Tennessee
|1–20 de octubre
|Texas
|1–28 de octubre
|Utah
|5, 11 y 15 de octubre
|Vermont
|1 de octubre
|Islas Vírgenes de EE.UU.
|1 de octubre
|Virginia
|1–7 de octubre
|Washington
|1–20 de octubre
|Virginia Occidental
|1–9 de octubre
|Wisconsin
|1–15 de octubre
|Wyoming
|1–4 de octubre
* En Nueva York, el calendario puede variar según el condado y el tipo de caso. Revisa la cuenta EBT o la agencia local si no ves el depósito en la fecha esperada.
¿Cómo se asigna el día?
El rango de fechas no quiere decir que cada persona recibe el dinero el primer día. La mayoría de los estados usa criterios como:
- El último dígito del número de caso.
- El número de identificación del beneficiario.
- La fecha de solicitud o de recertificación.
- La inicial del apellido, en ciertos estados.
Por ejemplo, California deposita SNAP entre el 1 y el 10 de octubre según el último dígito del número de caso; Texas y Florida distribuyen los pagos hasta el 28 de octubre.
RECUERDA: los importes de la tabla son topes máximos, no un pago garantizado. El aumento se aplica automáticamente a los hogares elegibles; no es necesario presentar una solicitud adicional solo por el ajuste anual.